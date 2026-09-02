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Склад OKWINE та Wine Hunters вдруге зруйновано через атаку РФ

15:40 02.09.2026 Ср
2 хв
Це був другий нищівний удар за два місяці
aimg Олена Бджола
Фото: зруйнований російським ударом склад OKWINE та Wine Hunters (facebook.com.okwine)

Чергова ворожа атака відбулася рівно через 2 місяці. Новий центральний склад OKWINE та Wine Hunters зруйнований у ніч проти 2 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби OKWINE у Facebook.

Атака по складу OKWINE та Wine Hunters

У компанії зазначили, що "сусіди" руйнують все, що створюють українці та український бізнес. Їхній склад повінстю знищено російським ударом.

"На щастя, ніхто із нашої команди не постраждав", - уточнили в OKWINE

Вони зауважили, що тільки почали оговтуватися після першого ворожого влучання:

  • завозити новинки,
  • хоча б на тиждень, але планувати майбутнє.

В OKWINE подякували своїм клієнтам за підтримку у липні та мають надію, що вона продовжиться.

"І зараз ми чесно говоримо: вдруге без вашої підтримки ми можемо не впоратися. Купуйте улюблені товари або врятовані, після першого прильоту, вина та міцне, зберігаючи, як частину історії та символ незламності", - повідомили вони.

Раніше РБК-Україна писало, що 2 вересня окупанти вдарили безпілотниками по складській будівлі в Києві. Це сталося у Голосіївському районі.

Також повідомлялося, що 1 вересня у Бучанському районі внаслідок російського удару пошкоджені складські приміщення. Після атаки там виникла пожежа.

Крім того, завод "Планета Пластик" в Ірпені Київської області зупинив виробничу діяльність на невизначений термін. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в регіоні.

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