Склад OKWINE та Wine Hunters вдруге зруйновано через атаку РФ

Чергова ворожа атака відбулася рівно через 2 місяці. Новий центральний склад OKWINE та Wine Hunters зруйнований у ніч проти 2 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби OKWINE у Facebook.
У компанії зазначили, що "сусіди" руйнують все, що створюють українці та український бізнес. Їхній склад повінстю знищено російським ударом.
"На щастя, ніхто із нашої команди не постраждав", - уточнили в OKWINE
Вони зауважили, що тільки почали оговтуватися після першого ворожого влучання:
В OKWINE подякували своїм клієнтам за підтримку у липні та мають надію, що вона продовжиться.
"І зараз ми чесно говоримо: вдруге без вашої підтримки ми можемо не впоратися. Купуйте улюблені товари або врятовані, після першого прильоту, вина та міцне, зберігаючи, як частину історії та символ незламності", - повідомили вони.
Раніше РБК-Україна писало, що 2 вересня окупанти вдарили безпілотниками по складській будівлі в Києві. Це сталося у Голосіївському районі.
Також повідомлялося, що 1 вересня у Бучанському районі внаслідок російського удару пошкоджені складські приміщення. Після атаки там виникла пожежа.
Крім того, завод "Планета Пластик" в Ірпені Київської області зупинив виробничу діяльність на невизначений термін. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в регіоні.