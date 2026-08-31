Завод "Планета Пластик" в Ірпені зупинився через безпекову ситуацію
Завод "Планета Пластик" в Ірпені Київської області зупинив виробничу діяльність на невизначений термін. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис компанії у Facebook.
Виробництво зупинили на тлі посилення повітряних атак на Київську область останніми днями. Зазначається, що обмеження триватимуть до стабілізації обстановки.
Точних термінів відновлення роботи наразі не називають. Також у компанії поки не розголошують деталі щодо фінансових втрат і впливу цього рішення на працівників.
Що відомо про компанію
"Планета Пластик" є одним із провідних виробників полімерної продукції в Україні. Підприємство виготовляє:
- плівки для сільського господарства;
- рукави для зберігання зерна;
- поліетиленові труби.
На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році підприємство в Ірпені було повністю знищене. Згодом компанія відбудувала нове виробництво, відкриття якого відбулося у вересні 2025 року.
Оновлений завод розрахований на випуск понад 17 000 км труб на рік для забезпечення потреб водопостачання, газифікації та експорту.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, у 2025 році дохід ТОВ "Планета Пластик", власником якої є Микола Ващенко, становив 534,2 млн грн, а рік підприємство завершило зі збитком у 22,3 млн грн.
Нагадаємо, в ніч на 31 серпня росіяни знову вдарили по складу мережі VARUS у Київській області. Атака завдала суттєвих збитків - значна частина товарів на складі пошкоджена або повністю знищена.
Крім того, сьогодні російські окупанти знищили ще один розподільчий центр мережі "Аврора" у Київській області.