Склад OKWINE и Wine Hunters во второй раз разрушен из-за атаки РФ (видео)

Очередная вражеская атака произошла ровно через 2 месяца. Новый центральный склад OKWINE и Wine Hunters разрушен в ночь на 2 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы OKWINE в Facebook.
В компании отметили, что "соседи" разрушают все, что создают украинцы и украинский бизнес. Их склад полностью уничтожен российским ударом.
"К счастью, никто из нашей команды не пострадал", - уточнили в OKWINE
Они заметили, что только начали приходить в себя после первого вражеского попадания:
В OKWINE поблагодарили своих клиентов за поддержку в июле и надеются, что она продолжится.
"И сейчас мы честно говорим: вторично без вашей поддержки мы можем не справиться. Купите любимые товары или спасенные, после первого прилета, вина и крепкое, сохраняя, как часть истории и символ несокрушимости", - сообщили они.
Ранее РБК-Украина писало, что 2 сентября оккупанты ударили беспилотниками по складскому зданию в Киеве. Это произошло в Голосеевском районе.
Также сообщалось, что 1 сентября в Бучанском районе в результате российского удара повреждены складские помещения. После атаки там возник пожар.
Кроме того, завод "Планета Пластик" в Ирпене в Киевской области остановил производственную деятельность на неопределенный срок. Решение было принято из-за ухудшения ситуации безопасности в регионе.