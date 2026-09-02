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Склад OKWINE и Wine Hunters во второй раз разрушен из-за атаки РФ (видео)

15:40 02.09.2026 Ср
2 мин
Это был второй сокрушительный удар за два месяца
aimg Елена Бджола
Фото: разрушенный российским ударом склад OKWINE и Wine Hunters (facebook.com.okwine)

Очередная вражеская атака произошла ровно через 2 месяца. Новый центральный склад OKWINE и Wine Hunters разрушен в ночь на 2 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы OKWINE в Facebook.

Атака по складу OKWINE и Wine Hunters

В компании отметили, что "соседи" разрушают все, что создают украинцы и украинский бизнес. Их склад полностью уничтожен российским ударом.

"К счастью, никто из нашей команды не пострадал", - уточнили в OKWINE

Они заметили, что только начали приходить в себя после первого вражеского попадания:

  • завозить новинки,
  • хотя бы на неделю, но планировать будущее.

В OKWINE поблагодарили своих клиентов за поддержку в июле и надеются, что она продолжится.

"И сейчас мы честно говорим: вторично без вашей поддержки мы можем не справиться. Купите любимые товары или спасенные, после первого прилета, вина и крепкое, сохраняя, как часть истории и символ несокрушимости", - сообщили они.

Ранее РБК-Украина писало, что 2 сентября оккупанты ударили беспилотниками по складскому зданию в Киеве. Это произошло в Голосеевском районе.

Также сообщалось, что 1 сентября в Бучанском районе в результате российского удара повреждены складские помещения. После атаки там возник пожар.

Кроме того, завод "Планета Пластик" в Ирпене в Киевской области остановил производственную деятельность на неопределенный срок. Решение было принято из-за ухудшения ситуации безопасности в регионе.

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