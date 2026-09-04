Склад фармгіганта "Teva" потрапив під удар РФ: що кажуть про постачання ліків

Що відомо про удар

За інформацією компанії, склад "Teva в Україні"сьогодні двічі зазнав ударів унаслідок російської атаки. Усі співробітники в безпеці, ніхто не постраждав.

У компанії наголосили, що підтримують колег, яких безпосередньо торкнулася атака, дбають про їхню безпеку та надають усю необхідну допомогу.

Що буде з постачанням ліків

У "Teva в Україні" запевнили, що продовжують працювати, адже мільйони людей потребують їхніх препаратів, а для багатьох регулярне лікування - щоденна необхідність.

Наразі компанія оцінює наслідки атаки та робить усе можливе, щоб мінімізувати вплив на постачання і щоб українські пацієнти й надалі мали доступ до потрібних ліків.

Що відомо про компанію

Компанія "Teva в Україні" є однією з найбільших міжнародних фармацевтичних компаній в Україні та входить до трьох лідерів вітчизняного фармринку. Компанія об'єднує понад 350 співробітників, також вона виробляє понад 250 генеричних та оригінальних лікарських засобів.