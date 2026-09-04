Склад фармгіганта "Teva" потрапив під удар РФ: що кажуть про постачання ліків

Унаслідок російської атаки склад фармацевтичної компанії Teva в Україні двічі зазнав ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис компанії "Teva Ukraine" у Facebook.
За інформацією компанії, склад "Teva в Україні"сьогодні двічі зазнав ударів унаслідок російської атаки. Усі співробітники в безпеці, ніхто не постраждав.
У компанії наголосили, що підтримують колег, яких безпосередньо торкнулася атака, дбають про їхню безпеку та надають усю необхідну допомогу.
У "Teva в Україні" запевнили, що продовжують працювати, адже мільйони людей потребують їхніх препаратів, а для багатьох регулярне лікування - щоденна необхідність.
Наразі компанія оцінює наслідки атаки та робить усе можливе, щоб мінімізувати вплив на постачання і щоб українські пацієнти й надалі мали доступ до потрібних ліків.
Компанія "Teva в Україні" є однією з найбільших міжнародних фармацевтичних компаній в Україні та входить до трьох лідерів вітчизняного фармринку. Компанія об'єднує понад 350 співробітників, також вона виробляє понад 250 генеричних та оригінальних лікарських засобів.
Нагадаємо, це вже не перший удар РФ по фармацевтичній інфраструктурі. Вчора стало відомо, що унаслідок російської атаки на Київщині загорівся комплекс "Біокон" - один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни площею близько 30 тисяч квадратних метрів у Бориспільському районі.