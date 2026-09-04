Склад фармгиганта "Teva" попал под удар РФ: что говорят о поставках лекарств

Что известно об ударе

По информации компании, склад "Teva в Украине" сегодня дважды потерпел удары в результате российской атаки. Все сотрудники в безопасности никто не пострадал.

В компании подчеркнули, что поддерживают коллег, непосредственно коснувшихся атаки, заботятся об их безопасности и оказывают всю необходимую помощь.

Что будет с поставкой лекарства

В "Teva в Украине" заверили, что продолжают работать, ведь миллионы людей нуждаются в их препаратах, а для многих регулярное лечение – ежедневная необходимость.

Сейчас компания оценивает последствия атаки и делает все возможное, чтобы минимизировать влияние на поставки и чтобы украинские пациенты и дальше имели доступ к нужным лекарствам.

Что известно о компании

Компания "Teva в Украине" является одной из крупнейших международных фармацевтических компаний в Украине и входит в три лидера отечественного фармрынка. Компания объединяет более 350 сотрудников, также производит более 250 генерических и оригинальных лекарственных средств.