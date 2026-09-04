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Склад фармгиганта "Teva" попал под удар РФ: что говорят о поставках лекарств

09:35 04.09.2026 Пт
2 мин
По данным компании, никто из сотрудников не пострадал
aimg Валерия Абабина
Фото иллюстративное: Спасатели Дснс (facebook.com DSNSKyi.jpg)

В результате российской атаки склад фармацевтической компании Teva в Украине дважды потерпел удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании "Teva Ukraine" в Facebook.

Что известно об ударе

По информации компании, склад "Teva в Украине" сегодня дважды потерпел удары в результате российской атаки. Все сотрудники в безопасности никто не пострадал.

В компании подчеркнули, что поддерживают коллег, непосредственно коснувшихся атаки, заботятся об их безопасности и оказывают всю необходимую помощь.

Что будет с поставкой лекарства

В "Teva в Украине" заверили, что продолжают работать, ведь миллионы людей нуждаются в их препаратах, а для многих регулярное лечение – ежедневная необходимость.

Сейчас компания оценивает последствия атаки и делает все возможное, чтобы минимизировать влияние на поставки и чтобы украинские пациенты и дальше имели доступ к нужным лекарствам.

Что известно о компании

Компания "Teva в Украине" является одной из крупнейших международных фармацевтических компаний в Украине и входит в три лидера отечественного фармрынка. Компания объединяет более 350 сотрудников, также производит более 250 генерических и оригинальных лекарственных средств.

Напомним, это уже не первый удар РФ по фармацевтической инфраструктуре. Вчера стало известно, что в результате российской атаки в Киевской области загорелся комплекс "Биокон" - один из крупнейших специализированных фармацевтических складов страны площадью около 30 тысяч квадратных метров в Бориспольском районе.

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