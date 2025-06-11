РФ завдала серії авіаударів по Купʼянську: пошкоджено понад 80 будинків (фото)

В ніч на 11 червня росіяни скинули авіаційні бомби на житлові квартали у Куп’янську Харківської області. Від авіаудару постраждали дитячий садок, станція швидкої допомоги, а також десятки будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури в Telegram.
Зазначається, що російська армія знову атакувала Харківщину - цього разу під ударом опинилося місто Купʼянськ. Близько 3:30 ворог скинув авіаційні бомби на мирну інфраструктуру.
За попередніми даними, РФ застосувала надпотужні керовані авіабомби ФАБ-500 та ФАБ-1500 з УМПК (уніфікованим модулем планування і корекції).
Унаслідок атаки пошкоджено понад 80 житлових будинків, дитячий садок, станцію та авто швидкої допомоги. На щастя, обійшлося без жертв.
У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Слідчі разом із прокурорами документують наслідки удару.
Російські війська останнім часом значно посилили обстріли Харкова та населених пунктів області. Також на Куп’янському напрямку тривають інтенсивні бойові дії, проте ЗСУ тримають оборону.
Тим часом у Харківській області розширили зону евакуації цивільного населення з Куп’янського району. Через загрозливу ситуацію вирішили обов’язково евакуювати мирних жителів із семи сіл Шевченківської громади. Це Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка.
А у самому Харкові кількість постраждалих внаслідок нічної атаки дронів зросла до 64 осіб. Серед поранених дев'ятеро дітей.
Також рятувальники продовжують роботи на місці російського удару по Харкову в ніч на 7 червня. Під завалами можуть залишатися люди.
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