У Харківській області розширили зону примусової евакуації
У Харківській області розширили зону евакуації цивільного населення з Куп’янського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської ОВА.
Як повідомляється, про це говорили під час засідання Ради оборони Харківської області за участі військових, надзвичайників, представників силових структур і очільників районів.
З огляду на безпекову ситуацію в Куп’янському районі, в ході засідання ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію цивільних з 7 населених пунктів Шевченківської громади. Це села: Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка.
"Загалом плануємо евакуювати з семи населених пунктів в безпечні місця 181 дитину. Усі евакуйовані отримають тимчасове житло, підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги. Першочергову допомогу евакуйованим нададуть в транзитному центрі у Харкові", - зазначив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ситуація у Харківській області
Нагадаємо, останнім часом російські війська посилили обстріли Харкова та Області. Також тривають запеклі бої на Куп'янському напрямку.
Зокрема, вночі 7 червня окупати вдарили по Харкову. Мер міста назвав обстріл найпотужнішим за весь час війни. Внаслідок атаки є загиблі та багато поранених.
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