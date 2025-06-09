У Харкові третю добу шукають людей під завалами після масованого удару РФ
Рятувальники продовжують роботи на місці російського удару по Харкову в ніч на 7 червня. Під завалами можуть залишатися люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Артема Астахова.
Астахов зазначив, що внаслідок російського удару по цивільному підприємству в Київському районі Харкова були значні руйнування і пожежі в чотирьох цехах загальною площею 10 тисяч квадратних метрів.
Фото: рятувальна операція у Харкові (facebook.com/DSNSKHARKIV)
За його словами, з-під завалів рятувальникам вдалося врятувати двох людей.
"Після проведення рятувальної операції стався обвал конструкції будівлі, внаслідок чого постраждав рятувальник. Є ймовірність, що під завалами перебувають ще шість людей", - додав він.
Також Астахов уточнив, що о 8:35 8 червня пожежу було локалізовано. Зараз триває її ліквідація.
Обстріл Харкова
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 7 червня завдали комбінованого удару по Харкову. Ворог використовував дрони, керовані авіабомби та ракети.
Зокрема, за даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни застосували для атаки на підприємство в Київському районі 40 ударних дронів. Постраждали п'ять співробітників.
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