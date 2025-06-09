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У Харкові третю добу шукають людей під завалами після масованого удару РФ

Харків, Понеділок 09 червня 2025 21:52
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У Харкові третю добу шукають людей під завалами після масованого удару РФ Фото: у Харкові під завалами підприємства шукають людей (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Іван Носальський

Рятувальники продовжують роботи на місці російського удару по Харкову в ніч на 7 червня. Під завалами можуть залишатися люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Артема Астахова.

Астахов зазначив, що внаслідок російського удару по цивільному підприємству в Київському районі Харкова були значні руйнування і пожежі в чотирьох цехах загальною площею 10 тисяч квадратних метрів.

Фото: рятувальна операція у Харкові (facebook.com/DSNSKHARKIV)

За його словами, з-під завалів рятувальникам вдалося врятувати двох людей.

"Після проведення рятувальної операції стався обвал конструкції будівлі, внаслідок чого постраждав рятувальник. Є ймовірність, що під завалами перебувають ще шість людей", - додав він.

Також Астахов уточнив, що о 8:35 8 червня пожежу було локалізовано. Зараз триває її ліквідація.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 7 червня завдали комбінованого удару по Харкову. Ворог використовував дрони, керовані авіабомби та ракети.

Зокрема, за даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни застосували для атаки на підприємство в Київському районі 40 ударних дронів. Постраждали п'ять співробітників.

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