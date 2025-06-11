РФ завдала серії авіаударів по Купʼянську: пошкоджено понад 80 будинків (фото)

В ніч на 11 червня росіяни скинули авіаційні бомби на житлові квартали у Куп’янську Харківської області. Від авіаудару постраждали дитячий садок, станція швидкої допомоги, а також десятки будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури в Telegram .

Зазначається, що російська армія знову атакувала Харківщину - цього разу під ударом опинилося місто Купʼянськ. Близько 3:30 ворог скинув авіаційні бомби на мирну інфраструктуру.

За попередніми даними, РФ застосувала надпотужні керовані авіабомби ФАБ-500 та ФАБ-1500 з УМПК (уніфікованим модулем планування і корекції).

Унаслідок атаки пошкоджено понад 80 житлових будинків, дитячий садок, станцію та авто швидкої допомоги. На щастя, обійшлося без жертв.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Слідчі разом із прокурорами документують наслідки удару.