РФ нанесла серию авиаударов по Купянску: повреждено более 80 домов (фото)

В ночь на 11 июня россияне сбросили авиационные бомбы на жилые кварталы в Купянске Харьковской области. От авиаудара пострадали детский сад, станция скорой помощи, а также десятки домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры в Telegram .

Отмечается, что российская армия снова атаковала Харьковскую область - на этот раз под ударом оказался город Купянск. Около 3:30 враг сбросил авиационные бомбы на мирную инфраструктуру.

По предварительным данным, РФ применила сверхмощные управляемые авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции).

В результате атаки повреждены более 80 жилых домов, детский сад, станция и авто скорой помощи. К счастью, обошлось без жертв.

В прокуратуре открыли уголовное производство по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Следователи вместе с прокурорами документируют последствия удара.