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РФ нанесла серию авиаударов по Купянску: повреждено более 80 домов (фото)

Харьков, Среда 11 июня 2025 12:33
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РФ нанесла серию авиаударов по Купянску: повреждено более 80 домов (фото) Фото: Последствия авиаудара по Купянску (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 11 июня россияне сбросили авиационные бомбы на жилые кварталы в Купянске Харьковской области. От авиаудара пострадали детский сад, станция скорой помощи, а также десятки домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

Отмечается, что российская армия снова атаковала Харьковскую область - на этот раз под ударом оказался город Купянск. Около 3:30 враг сбросил авиационные бомбы на мирную инфраструктуру.

По предварительным данным, РФ применила сверхмощные управляемые авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции).

В результате атаки повреждены более 80 жилых домов, детский сад, станция и авто скорой помощи. К счастью, обошлось без жертв.

В прокуратуре открыли уголовное производство по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Следователи вместе с прокурорами документируют последствия удара.

Фото: Последствия авиаудара по Купянску (t.me/prokuratura_kharkiv)

Ситуация в Харьковской области

Российские войска в последнее время значительно усилили обстрелы Харькова и населенных пунктов области. Также на Купянском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, однако ВСУ держат оборону.

Тем временем в Харьковской области расширили зону эвакуации гражданского населения из Купянского района. Из-за угрожающей ситуации решили обязательно эвакуировать мирных жителей из семи сел Шевченковской громады. Это Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.

А в самом Харькове количество пострадавших в результате ночной атаки дронов возросло до 64 человек. Среди раненых девять детей.

Также спасатели продолжают работы на месте российского удара по Харькову в ночь на 7 июня. Под завалами могут оставаться люди.

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