Скільки жителів окупованих територій вступили до армії РФ з початку року: дані ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники активно проводять мобілізацію місцевого населення. Від початку поточного року близько 7 тисяч осіб з ТОТ вже підписали контракт з військами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

У Центрі зазначили, що російські загарбники намагаються підтримують активні темпи залучення місцевих жителів окупованих територій на сході та півдні України до вступу в ряди своєї армії.

Також вказується, що ворожі війська та окупаційні "адміністрації" мають намір збільшувати показники щодо мобілізації населення на захоплених територіях України.

У ЦНС звернули увалу, що "основною і єдиною" причиною залученості населення ТОТ в ряди росармії є високий рівень безробіття та складне матеріальне становище.

"На другому місці - це зумовлено агресивною дезінформаційною кампанією РФ проти України", - передали у Центрі.

Так, росіяни намагаються "підкупом" умовити населення на окупованих українських територіях місцеве вступати до ЗС РФ, натомість обіцяючі право на отримання певних земельних ділянок.