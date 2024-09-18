У Росії посилено мобілізують чоловіків та відправляють до Курської області, - АТЕШ
Партизани українського руху "АТЕШ" зафіксували посилення мобілізаційних заходів у російській Самарській області. Чоловіків масово направляють для участі в боях у Курській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".
Агенти руху розвідали військовий комісаріат міста Сизрань Самарської області й отримали інформацію про посилені мобілізаційні заходи.
Новоприбулих військовослужбовців відправляють на проблемні ділянки фронту в Курській області у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади, частину якої перекинули з Покровського напрямку.
"Співробітники військкомату в страху несподіваних диверсій працюють із підземних кабінетів. Нам відомі усі прізвища тих, хто має пряме відношення до відправки простих росіян на фронт", - йдеться у повідомленні.
Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua/5454)
Діяльність партизанів руху "АТЕШ"
Нагадаємо, партизани виявили командний пункт загарбників у Донецькій області, що розташований у селі Стародубівка.
Також агенти "АТЕШ" провели розвідку стратегічного важливого заводу у Нижегородській області.
Крім того, партизани встановили, що російські загарбники вивели усі кораблі з портів окупованого Криму.
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