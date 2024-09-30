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Сколько жителей оккупированных территорий вступили в армию РФ с начала года: данные ЦНС

Понедельник 30 сентября 2024 00:17
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Сколько жителей оккупированных территорий вступили в армию РФ с начала года: данные ЦНС Фото: стало известно, сколько жителей оккупированных территорий Украины мобилизовала РФ с начала года (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активно производят мобилизацию местного населения. С начала текущего года около 7 тысяч человек с ВТО уже подписали контракт с войсками РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В Центре отметили, что российские захватчики пытаются поддерживать активные темпы привлечения местных жителей оккупированных территорий на востоке и юге Украины к вступлению в свою армию.

Также указывается, что вражеские войска и оккупационные "администрации" намерены увеличивать показатели мобилизации населения на захваченных территориях Украины.

В ЦНС обратили внимание, что "основной и единственной" причиной вовлеченности населения DОТ в ряды росармии является высокий уровень безработицы и сложное материальное положение.

"На втором месте - это обусловлено агрессивной дезинформационной кампанией РФ против Украины", - передали в Центре.

Так, россияне пытаются "подкупом" уговорить население на оккупированных украинских территориях местное вступать в ВС РФ, обещая право на получение определенных земельных участков.

Напомним, ранее в сентябре партизаны движения "АТЕШ" зафиксировали усиление мобилизационных мер в российской Самарской области. Представители украинского подполья рассказали, что мужчин массово направляют для участия в боях в Курской области.

Добавим, еще в августе издание Bloomberg писало, что Москва может объявить новую мобилизацию из-за нехватки солдат в Курской области, где продолжается операция ВСУ.

Также сообщалось, что в сентябре российский диктатор Владимир Путин приказал увеличить количество армии до 2 млн 389 тысяч человек. Численность военнослужащих увеличилась до 1,5 млн человек.

Военный эксперт в комментарии РБК-Украина объяснил, почему Путин решился на этот шаг.

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