Сколько жителей оккупированных территорий вступили в армию РФ с начала года: данные ЦНС
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активно производят мобилизацию местного населения. С начала текущего года около 7 тысяч человек с ВТО уже подписали контракт с войсками РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
В Центре отметили, что российские захватчики пытаются поддерживать активные темпы привлечения местных жителей оккупированных территорий на востоке и юге Украины к вступлению в свою армию.
Также указывается, что вражеские войска и оккупационные "администрации" намерены увеличивать показатели мобилизации населения на захваченных территориях Украины.
В ЦНС обратили внимание, что "основной и единственной" причиной вовлеченности населения DОТ в ряды росармии является высокий уровень безработицы и сложное материальное положение.
"На втором месте - это обусловлено агрессивной дезинформационной кампанией РФ против Украины", - передали в Центре.
Так, россияне пытаются "подкупом" уговорить население на оккупированных украинских территориях местное вступать в ВС РФ, обещая право на получение определенных земельных участков.
Напомним, ранее в сентябре партизаны движения "АТЕШ" зафиксировали усиление мобилизационных мер в российской Самарской области. Представители украинского подполья рассказали, что мужчин массово направляют для участия в боях в Курской области.
Добавим, еще в августе издание Bloomberg писало, что Москва может объявить новую мобилизацию из-за нехватки солдат в Курской области, где продолжается операция ВСУ.
Также сообщалось, что в сентябре российский диктатор Владимир Путин приказал увеличить количество армии до 2 млн 389 тысяч человек. Численность военнослужащих увеличилась до 1,5 млн человек.
Военный эксперт в комментарии РБК-Украина объяснил, почему Путин решился на этот шаг.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.