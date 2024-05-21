UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки засуджених подали заяви на службу в армії: відповідь Мін'юсту

Фото: Олена Висоцька, заступниця голови Міністерства юстиції (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Більше ніж 3 тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для служби в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю голови Міністерства юстиції Олену Висоцьку в ефірі телемарафону.

Як відзначила Висоцька, ця цифра приблизно й прогнозувалась до прийняття закону. Зокрема при попередніх опитуваннях серед засуджених, близько 4,5 тисячі людей виявили бажання служити в армії

Водночас вона зауважила, що не усім засудженим закон дозволяє мобілізуватись. Ба більше, дехто може отримати відмову з боку військово-лікарських комісій (ВЛК) через суспільно-небезпечні хвороби (ВІЛ, туберкульоз, гепатити).

"І тому коли ми говоримо великі цифри - про 20 тисяч, це дуже теоретичний потенціал. Реально це 4-5 тисяч. Але ми зрозуміли, що і 4-5 тисяч замотивованих людей, у яких є бажання умовно-достроково звільнитися за умови укладення контракту - це допомога для Збройних сил. Тому ми пішли на цей крок і зараз реалізовуємо відповідний закон", - зауважила вона. 

За словами заступниці голови Міністерства юстиції, робота з тими, хто виявив бажання служити - вже розпочата. Відповідні заяви були складені й засуджені проходять ВЛК. Водночас їх також очікуватиме знайомство із командирами. 

"Відповідно, командири військових частин дають свою згоду по конкретній людині й ми передаємо матеріали до суду", - пояснила Висоцька. 

У тому ж числі в законі є перестороги для тих, хто вирішить вийти з тюрми, але відмовиться служити. Це загрожуватиме їм додатковими 5-10 роками ув'язнення

Мобілізація засуджених 

8 травня Верховна рада проголосувала за законопроєкт №11079, який передбачає мобілізацію для засуджених за контрактом. Втім, аби мобілізуватись, окрім бажання, важливе також й схвалення з боку суду. 

Детальніше про законопроєкт - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні