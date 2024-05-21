Скільки засуджених подали заяви на службу в армії: відповідь Мін'юсту

Як відзначила Висоцька, ця цифра приблизно й прогнозувалась до прийняття закону. Зокрема при попередніх опитуваннях серед засуджених, близько 4,5 тисячі людей виявили бажання служити в армії.

Водночас вона зауважила, що не усім засудженим закон дозволяє мобілізуватись. Ба більше, дехто може отримати відмову з боку військово-лікарських комісій (ВЛК) через суспільно-небезпечні хвороби (ВІЛ, туберкульоз, гепатити).

"І тому коли ми говоримо великі цифри - про 20 тисяч, це дуже теоретичний потенціал. Реально це 4-5 тисяч. Але ми зрозуміли, що і 4-5 тисяч замотивованих людей, у яких є бажання умовно-достроково звільнитися за умови укладення контракту - це допомога для Збройних сил. Тому ми пішли на цей крок і зараз реалізовуємо відповідний закон", - зауважила вона.

За словами заступниці голови Міністерства юстиції, робота з тими, хто виявив бажання служити - вже розпочата. Відповідні заяви були складені й засуджені проходять ВЛК. Водночас їх також очікуватиме знайомство із командирами.

"Відповідно, командири військових частин дають свою згоду по конкретній людині й ми передаємо матеріали до суду", - пояснила Висоцька.

У тому ж числі в законі є перестороги для тих, хто вирішить вийти з тюрми, але відмовиться служити. Це загрожуватиме їм додатковими 5-10 роками ув'язнення.

Мобілізація засуджених

8 травня Верховна рада проголосувала за законопроєкт №11079, який передбачає мобілізацію для засуджених за контрактом. Втім, аби мобілізуватись, окрім бажання, важливе також й схвалення з боку суду.

Детальніше про законопроєкт - у матеріалі РБК-Україна.