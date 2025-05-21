Скільки зароблятиме Туран у "Шахтарі": турецькі ЗМІ назвали точну суму

Деталі угоди

Контракт 38-річного турецького фахівця з донецьким клубом набуде чинності з сезону-2025/26. За даними джерела, Туран отримуватиме у "Шахтарі" зарплатню у 2 мільйони євро на сезон.

Турецький тренер "Еюпспора" на початку травня отримав пропозиції від клубів з кількох країн, але український клуб виявив особливий інтерес, зазначають ЗМІ Туреччини.

Також повідомляється, що керівництво "Еюпспора" вже шукає нового тренера. Серед кандидатів – іспанець Альберт Рієра, який зараз очолює чвертьфіналіста Ліги конференцій, словенський "Целє", а також вільні від контрактів італійські зірки – Андреа Пірло та Фабіо Каннаваро.

Нагадаємо, що за "Еюпспор" з січня поточного року виступає колишній капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко.

Подібні колажі зараз публікують багато турецьких ЗМІ (x.com/gzt_spor)