Сколько будет зарабатывать Туран в "Шахтере": турецкие СМИ назвали точную сумму

Детали соглашения

Контракт 38-летнего турецкого специалиста с донецким клубом вступит в силу с сезона-2025/26. По данным источника, Туран будет получать в "Шахтере" зарплату в 2 миллиона евро в сезон.

Турецкий тренер "Эюпспора" в начале мая получил предложения от клубов из нескольких стран, но украинский клуб проявил особый интерес, отмечают СМИ Турции.

Также сообщается, что руководство "Эюпспора" уже ищет нового тренера. Среди кандидатов - испанец Альберт Риера, который сейчас возглавляет четвертьфиналиста Лиги конференций, словенский "Целе", а также свободные от контрактов итальянские звезды - Андреа Пирло и Фабио Каннаваро.

Напомним, что за "Эюпспор" с января текущего года выступает бывший капитан "Шахтера" Тарас Степаненко.

Подобные коллажи сейчас публикуют многие турецкие СМИ (x.com/gzt_spor)