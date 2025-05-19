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Пушіч не збирається залишати "Шахтар": "У мене ще рік контракту"

Понеділок 19 травня 2025 15:55
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Пушіч не збирається залишати "Шахтар": "У мене ще рік контракту" Фото: Маріно Пушіч (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушіч прокоментував чутки щодо можливого відходу з клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПРОФУТБОЛ Digital.

Загадковий допис в Instagram

Після перемоги "гірників" над київським "Динамо" (2:1) у фіналі Кубка України-2024/25 хорватський наставник опублікував емоційний допис в Instagram, який багато хто сприйняв як прощальне звернення.

У пості тренер дякував за "прекрасні спогади" та наголошував, що "історія пам'ятає лише переможців". Це викликало хвилю обговорень у ЗМІ та серед уболівальників.

Неправильно зрозуміли

Однак сам Пушіч поспішив спростувати будь-які припущення щодо свого можливого відходу:

"Думаю, багато людей мене неправильно зрозуміли. Я мав на увазі перемогу у фіналі Кубка. Я був щасливий і гордий від тієї перемоги, від трофею – і все. Якщо люди хочуть це інтерпретувати інакше – це їхнє право. У мене ще рік контракту з клубом, і допоки "Шахтар" не робив жодних офіційних заяв, я залишаюся головним тренером. Що буде далі – побачимо", – пояснив тренер.

Зазначимо, що контракт Пушіча з "Шахтарем" розрахований до червня 2026 року.

Раніше турецька спортивна медіаплатформа Sports Digitale повідомляла, що "Шахтар" близький до підписання угоди з наставником "Еюпспора" Ардою Тураном.

До слова, з'явилась інформація, що Роналду сватають у клуб із "португальською душею".

Також показали оновлену емблему "Динамо", з якою команда вийде на наступний матч.

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