Скільки захисників Чорнобильської АЕС залишаються в полоні у росіян: відповідь голови Мінприроди

Обмін полоненими

Нагадаємо, сьогодні, 30 грудня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 187 захисників і двох цивільних, яких захопили в полон у Маріуполі.

За словами президента України Володимира Зеленського, вдалося звільнити захисників "Азовсталі", ЧАЕС, острова Зміїний і воїнів, які воювали на інших напрямках.

Зі свого боку командир бригади "Азов" Денис Прокопенко уточнив, що під час обміну полоненими було звільнено 11 воїнів "Азова".

Воїни пройшли 86 днів оборони Маріуполя, полон, в'язниці і тортури.

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