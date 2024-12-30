Скільки захисників Чорнобильської АЕС залишаються в полоні у росіян: відповідь голови Мінприроди

Україні під час сьогоднішнього обміну полоненими вдалося повернути п'ятьох воїнів, які захищали Чорнобильську АЕС. Ще 70 захисників ЧАЕС залишаються в полоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Світлану Гринчук у Facebook.
За її словами, серед 189 українців, яких сьогодні повернули з російського полону, були п'ятеро солдатів з військової частини №3041, які охороняли Чорнобильську АЕС на початку повномасштабного вторгнення. Вони пробули в полоні понад два роки.
"На жаль, 70 захисників ЧАЕС досі залишаються в полоні. Ми пам'ятаємо про них і продовжимо боротьбу за кожного", - наголосила Гринчук.
Нагадаємо, сьогодні, 30 грудня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 187 захисників і двох цивільних, яких захопили в полон у Маріуполі.
За словами президента України Володимира Зеленського, вдалося звільнити захисників "Азовсталі", ЧАЕС, острова Зміїний і воїнів, які воювали на інших напрямках.
Зі свого боку командир бригади "Азов" Денис Прокопенко уточнив, що під час обміну полоненими було звільнено 11 воїнів "Азова".
Воїни пройшли 86 днів оборони Маріуполя, полон, в'язниці і тортури.
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