Сколько защитников Чернобыльской АЭС остаются в плену у россиян: ответ главы Минприроды

По ее словам, среди 189 украинцев, которых сегодня вернули из российского плена, были пятеро солдат из воинской части №3041, которые охраняли Чернобыльскую АЭС в начале полномасштабного вторжения. Они пробыли в плену более двух лет.

"К сожалению, 70 защитников ЧАЭС до сих пор остаются в плену. Мы помним о них и продолжим борьбу за каждого", - подчеркнула Гринчук.