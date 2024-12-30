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Сколько защитников Чернобыльской АЭС остаются в плену у россиян: ответ главы Минприроды

Иллюстративное фото: россияне удерживают в плену защитников ЧАЭС (РосСМИ)
Автор: Иван Носальский

Украине в ходе сегодняшнего обмена пленными удалось вернуть пятерых воинов, которые защищали Чернобыльскую АЭС. Еще 70 защитников ЧАЭС остаются в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлану Гринчук в Facebook.

По ее словам, среди 189 украинцев, которых сегодня вернули из российского плена, были пятеро солдат из воинской части №3041, которые охраняли Чернобыльскую АЭС в начале полномасштабного вторжения. Они пробыли в плену более двух лет.

"К сожалению, 70 защитников ЧАЭС до сих пор остаются в плену. Мы помним о них и продолжим борьбу за каждого", - подчеркнула Гринчук. 

Обмен пленными

Напомним, сегодня, 30 декабря, между Украиной и Россией прошел очередной обмен пленными. Домой удалось вернуть 187 защитников и двух гражданских, которых захватили в плен в Мариуполе.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, удалось освободить защитников “Азовстали”, ЧАЭС, острова Змеиный и воинов, которые воевали на других направлениях.

В свою очередь командир бригады "Азов" Денис Прокопенко уточнил, что в ходе обмена пленными были освобождены 11 воинов "Азова".

Воины прошли 86 дней обороны Мариуполя, плен, тюрьмы и пытки.

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