Скільки військових зосередила РФ в районі Часового Яру: відповідь ОК "Хортиця"

Він нагадав, що за даним ГУР, ворог намагається підводити нові військові частини, їх доукомплектовувати і на різних напрямках це відбувається по-різному.

"Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу", - констатував спікер.

Зокрема, за його даними, на Часовоярівському напрямку ворог зосередив угрупування близько 20-25 тисяч військослужбовців.

Ситуація у районі Часового Яру

Нещодавно російські війська заявили про мету захопити Часів Яр до 9 травня. У свою чергу, у ЗСУ впевнені, що цього зробити до зазначеної дати окупантам не вдасться. При цьому в ГУР не виключають, що втрата Часового Яру - це питання часу, але на даний момент ЗСУ роблять все можливе, щоб такого не допустити.

Як раніше писало РБК-Україна, росіяни намагаються завоювати висоти, на яких стоїть Часів Яр та його околиці, щоб вести подальшу боротьбу за території та обстрілювати звідти Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ та Краматорськ.

Водночас буквально сьогодні у ЗСУ заявили, що без контролю над Часовим Яром, росіяни навряд чи зможуть просунутися далі, на Краматорський та Костянтинівський напрямки.