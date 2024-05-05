Скільки військових зосередила РФ в районі Часового Яру: відповідь ОК "Хортиця"

На напрямку Часового Яру Росія зосередила до 25 тисяч окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника ОК "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.
Він нагадав, що за даним ГУР, ворог намагається підводити нові військові частини, їх доукомплектовувати і на різних напрямках це відбувається по-різному.
"Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу", - констатував спікер.
Зокрема, за його даними, на Часовоярівському напрямку ворог зосередив угрупування близько 20-25 тисяч військослужбовців.
Нещодавно російські війська заявили про мету захопити Часів Яр до 9 травня. У свою чергу, у ЗСУ впевнені, що цього зробити до зазначеної дати окупантам не вдасться. При цьому в ГУР не виключають, що втрата Часового Яру - це питання часу, але на даний момент ЗСУ роблять все можливе, щоб такого не допустити.
Як раніше писало РБК-Україна, росіяни намагаються завоювати висоти, на яких стоїть Часів Яр та його околиці, щоб вести подальшу боротьбу за території та обстрілювати звідти Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ та Краматорськ.
Водночас буквально сьогодні у ЗСУ заявили, що без контролю над Часовим Яром, росіяни навряд чи зможуть просунутися далі, на Краматорський та Костянтинівський напрямки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.