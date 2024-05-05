Сколько военных сосредоточила РФ в районе Часового Яра: ответ ОК "Хортица"

Он напомнил, что по данным ГУР, враг пытается подводить новые воинские части, их доукомплектовывать и на разных направлениях это происходит по-разному.

"К примеру, на одном из направлений он оттянул свои подразделения на другое направление. То есть враг на разных направлениях сосредотачивает разное количество своего личного состава", - констатировал спикер.

В частности, по его данным, на Часовояровском направлении враг сосредоточил группировку около 20-25 тысяч военнослужащих.

Ситуация в районе Часового Яра

Недавно российские войска заявили про цель захватить Часов Яр до 9 мая. В свою очередь, в ВСУ уверены, что этого сделать до указанной даты у оккупантов не получится. При этом в ГУР не исключают, что потеря Часового Яра - это вопрос времени, но на данный момент ВСУ делают все возможное, чтобы подобного не допустить.

Как ранее писало РБК-Украина, россияне пытаются завоевать высоты, на которых стоит Часов Яр и его окрестности, чтобы вести дальнейшую борьбу за территории и обстреливать оттуда Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск.

В то же время буквально сегодня в ВСУ заявили, что без контроля над Часовым Яром, россияне вряд ли смогут продвинуться дальше, на Краматорское и Константиновское направления.