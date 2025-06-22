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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У РФ готуються до затяжної війни. Сирський розповів, що відомо про ворожі резерви

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (t.me_landforcesofukraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія продовжує нарощувати чисельність своїх сил на фронті. Зараз проти України воює майже 700 тисяч російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з журналістами.

Сирський заявив, що Росія продовжує будувати свою стратегію на чисельній перевазі.

За його словами, лише за минулий рік армія країни-агресора поповнилася понад 440 тисячами контрактників, які пішли воювати за гроші та надбавки.

За оцінками українського командування, російська армія на території України налічує близько 695 тисяч осіб, включно з оперативним резервом.

Ба більше, Росія зберігає ще 121 тисячу у стратегічному резерві - це 13 дивізій, полки та бригади, які можуть бути введені в бій у разі потреби.

Сирський наголошує, що головна стратегія Росії - це війна на виснаження. Москва намагається тиснути на Україну масовим людським ресурсом, сподіваючись зламати опір кількістю, а не якістю.

"Таким чином у них армія збільшується в середньому на 8-9 тисяч щомісячно", - зазначив головнокомандувач.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року джерело РБК-Україна в Генштабі ЗСУ повідомило, що Росія тримає в Україні до 575 тисяч військ. За словами співрозмовника, росіяни хотіли збільшити чисельність своїх військ в Україні до 690 тисяч до кінця року, але не вдалося.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли в полон двох китайських громадян, які воювали на боці Росії. Це сталося в зоні бойових дій на Донеччині, у районі Тарасівки та Білогорівки. Повідомлялося, що під час бою ЗСУ зіткнулися з шістьма китайськими військовими, двоє з яких були захоплені в полон.

Докладніше читайте в матеріалі "Росія втягує Китай у війну. Перші солдати КНР потрапили в полон ЗСУ: що відомо".

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