В РФ готовятся к затяжной войне. Сырский рассказал, что известно о вражеских резервах

Россия продолжает наращивать численность своих сил на фронте. Сейчас против Украины воюет почти 700 тысяч российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского на встрече с журналистами.
Сырский заявил, что Россия продолжает строить свою стратегию на численном превосходстве.
По его словам, только за прошлый год армия страны-агрессора пополнилась более 440 тысячами контрактников, которые пошли воевать за деньги и надбавки.
По оценкам украинского командования, российская армия на территории Украины насчитывает около 695 тысяч человек, включая оперативный резерв.
Более того, Россия сохраняет еще 121 тысячу в стратегическом резерве - это 13 дивизий, полки и бригады, которые могут быть введены в бой в случае необходимости.
Сырский отмечает, что главная стратегия России - это война на истощение. Москва пытается давить на Украину массовым человеческим ресурсом, надеясь сломить сопротивление количеством, а не качеством.
"Таким образом у них армия увеличивается в среднем на 8-9 тысяч ежемесячно", - отметил главнокомандующий.
Напомним, в ноябре 2024 года источник РБК-Украина в Генштабе ВСУ сообщил, что Россия держит в Украине до 575 тысяч войск. По словам собеседника, россияне хотели увеличить численность своих войск в Украине до 690 тысяч до конца года, но не удалось.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны взяли в плен двух китайских граждан, которые воевали на стороне России. Это произошло в зоне боевых действий в Донецкой области, в районе Тарасовки и Белогоровки. Сообщалось, что во время боя ВСУ столкнулись с шестью китайскими военными, двое из которых были захвачены в плен.
Подробнее читайте в материале "Россия втягивает Китай в войну. Первые солдаты КНР попали в плен ВСУ: что известно".
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