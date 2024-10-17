Скільки військових РФ наразі перебуває у Білорусі: нові дані "Гаюн"

За даними моніторинга, у вересні ситуація з російським військовим контингентом у Білорусі не змінилася. Російські військові продовжують перебувати в тих самих локаціях, і в тій самій чисельності, що й раніше:

аеродроми "Барановичі", "Мозир" ("Боков") і "Зябрівка" - до 550 осіб;

радіотехнічний вузол "Барановичі" і 43-й вузол зв'язку "Вілейка" - до 1450 осіб.

Також у Білорусі продовжують працювати 484-й військовий слідчий відділ і 313-та військова прокуратура гарнізону. Чисельність задіяного персоналу в зазначених структурах обчислюватиметься десятками осіб.

Ймовірно, наприкінці вересня відбулася чергова ротація російського контингенту, розташованого на аеродромах "Зябрівка" і "Мозир" ("Боков"). До цього ротація російських військових фіксувалася в грудні 2023 року, в середині лютого, наприкінці березня, наприкінці квітня, наприкінці червня та наприкінці липня 2024 року. У середньому ротація відбувається один раз на півтора місяця.

Загалом же на 1 жовтня 2024 року "Беларускі Гаюн" оцінює кількість російських військових, які перебувають у Білорусі, у кількості близько 2000 осіб.