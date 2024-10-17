Сколько военных РФ сейчас находится в Беларуси: новые данные "Гаюн"

По данным мониторинга, в сентябре ситуация с российским военным контингентом в Беларуси не изменилась. Российские военные продолжают находиться в тех же локациях, и в той же численности, что и раньше:

аэродромы "Барановичи", "Мозырь" ("Боков") и "Зябровка" – до 550 человек;

радиотехнический узел "Барановичи" и 43-й узел связи "Вилейка" - до 1450 человек .

Также в Беларуси продолжают работать 484-й военный следственный отдел и 313-я военная прокуратура гарнизона. Численность задействованного персонала в указанных структурах будет исчисляться десятками человек.

Вероятно, в конце сентября состоялась очередная ротация российского контингента, расположенного на аэродромах "Зябровка" и "Мозырь" ("Боков"). До этого ротация российских военных фиксировалась в декабре 2023 года, в середине февраля, конце марта, конце апреля, конце июня и конце июля 2024 года. В среднем ротация происходит один раз в полтора месяца.

В целом же на 1 октября 2024 года "Белорусский Гаюн" оценивает количество находящихся в Беларуси российских военных в количестве около 2000 человек.