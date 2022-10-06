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Скільки військових облігацій українці придбали через "Дію": відповідь Мінцифри

Фото: українці через "Дію" придбали військові облігації на 25 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

За три дні українці придбали через мобільний додаток "Дія" військових облігацій на суму понад 25 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України.

Повідомляється, що найпопулярнішими облігаціями стали Донецьк та Маріуполь. Можливість купувати військові позики онлайн стала доступною 3 жовтня.

Кожна облігація називається тимчасово окупованою територією – Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Крим. Вартість однієї облігації – від 900 грн. Можна вибрати термін облігації – до 1,5 років. Саме через цей час отримаєте свої кошти назад, а разом із ними й відсотки. Виплати надійдуть на карту єПідтримка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок подання заявки повнолітніми українцями на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" через додаток "Дія".

Також ми писали, що Міністерство фінансів з початку війни розміщує облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) під назвою "Військові облігації". Ці папери є звичайними держоблігаціями.

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