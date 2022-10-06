Сколько военных облигаций украинцы приобрели через "Дію": ответ Минцифры

За три дня украинцы приобрели через мобильное приложение "Дія" военных облигаций на сумму более 25 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации Украины.
Сообщается, что самыми популярными облигациями стали Донецк и Мариуполь. Возможность покупать военные займы онлайн стала доступна 3 октября.
Каждая облигация называется временно оккупированной территорией - Херсон, Мелитополь, Мариуполь и Крым. Стоимость одной облигации - от 900 грн. Можно выбрать срок облигации - до 1,5 лет. Именно через это время получите свои средства обратно, а вместе с ними и проценты. Выплаты поступят на карту єПідтримка.
Напомним, Кабинет министров утвердил порядок подачи заявки совершеннолетними украинцами на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" через приложение "Дія".
Также мы писали, что Министерство финансов с начала войны размещает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под названием "Военные облигации". Эти бумаги являются обычными гособлигациями.
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