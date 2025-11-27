Скільки ветеранів матиме Україна після війни: в уряді назвали вражаючу цифру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Юлії Свириденко.

Так, під час наради з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що після завершення війни в Україні очікується близько 5–6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин.

"Україна - перша держава, яка вибудовує цілісну ветеранську політику під час війни, а не після її завершення. Це вимагає рішень на основі реального досвіду наших захисників та їхніх родин", - зазначила Свириденко.

На нараді представниці ветеранських громадських організацій презентували оновлені концепції державної політики щодо ветеранів та їхніх родин.

При цьому прем’єрка відзначила, що багато пропозицій уже враховані у проєкті Ветеранського кодексу, який найближчим часом буде внесено на розгляд парламенту.

Також Свириденко подякувала за співпрацю благодійним фондам та ГО, серед яких "Ветеран Хаб", "Принцип", "Простір можливостей" та "Юридична сотня".

Прем’єрка наголосила, що ветеранська політика має бути органічно інтегрована у всі сфери життя країни.

За словами Свириденко, після завершення війни Україна матиме мільйони ветеранів та членів їхніх родин, тому необхідно забезпечити комплексну підтримку у медицині, освіті, працевлаштуванні та соціальних послугах.

Під час наради сторони домовились про конкретні подальші кроки. Наприклад, Мінветеранів разом із ветеранськими організаціями проведе обговорення з МОЗ та Мінекономіки щодо пропозицій у сферах охорони здоров’я та працевлаштування. Окремо буде опрацьовано питання доступу для ветеранів з інвалідністю до складання іспитів на водійські права після навчання в безбар’єрних автошколах із залученням МВС.

"Наша мета - щоб кожен ветеран, кожна ветеранка та їхні родини відчували дієву підтримку держави: у медицині, освіті, роботі, соціальних послугах та повсякденному житті", - підсумувала Свириденко.