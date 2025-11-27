ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Скільки ветеранів матиме Україна після війни: в уряді назвали вражаючу цифру

Україна, Четвер 27 листопада 2025 21:45
UA EN RU
Скільки ветеранів матиме Україна після війни: в уряді назвали вражаючу цифру Фото: прем’єр-міністерка Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко озвучила приголомшливу кількість ветеранів в Україні після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Юлії Свириденко.

Так, під час наради з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що після завершення війни в Україні очікується близько 5–6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин.

"Україна - перша держава, яка вибудовує цілісну ветеранську політику під час війни, а не після її завершення. Це вимагає рішень на основі реального досвіду наших захисників та їхніх родин", - зазначила Свириденко.

На нараді представниці ветеранських громадських організацій презентували оновлені концепції державної політики щодо ветеранів та їхніх родин.

При цьому прем’єрка відзначила, що багато пропозицій уже враховані у проєкті Ветеранського кодексу, який найближчим часом буде внесено на розгляд парламенту.

Також Свириденко подякувала за співпрацю благодійним фондам та ГО, серед яких "Ветеран Хаб", "Принцип", "Простір можливостей" та "Юридична сотня".

Прем’єрка наголосила, що ветеранська політика має бути органічно інтегрована у всі сфери життя країни.

За словами Свириденко, після завершення війни Україна матиме мільйони ветеранів та членів їхніх родин, тому необхідно забезпечити комплексну підтримку у медицині, освіті, працевлаштуванні та соціальних послугах.

Під час наради сторони домовились про конкретні подальші кроки. Наприклад, Мінветеранів разом із ветеранськими організаціями проведе обговорення з МОЗ та Мінекономіки щодо пропозицій у сферах охорони здоров’я та працевлаштування. Окремо буде опрацьовано питання доступу для ветеранів з інвалідністю до складання іспитів на водійські права після навчання в безбар’єрних автошколах із залученням МВС.

"Наша мета - щоб кожен ветеран, кожна ветеранка та їхні родини відчували дієву підтримку держави: у медицині, освіті, роботі, соціальних послугах та повсякденному житті", - підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, Україна створює нову архітектуру ветеранських сервісів.

Крім того, у Києві затвердили розширений перелік додаткових пільг і матеріальної допомоги для захисників і захисниць України, а також членів їхніх родин, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія Свириденко Війна в Україні Ветерани
Новини
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає