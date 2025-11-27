Сколько ветеранов получит Украина после войны: в Кабмине назвали впечатляющую цифру

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Юлии Свириденко.

Так, во время совещания с представительницами Коалиции ветеранских общественных организаций премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что после завершения войны в Украине ожидается около 5-6 миллионов ветеранов и членов их семей.

"Украина - первое государство, которое выстраивает целостную ветеранскую политику во время войны, а не после ее завершения. Это требует решений на основе реального опыта наших защитников и их семей", - отметила Свириденко.

На совещании представительницы ветеранских общественных организаций представили обновленные концепции государственной политики в отношении ветеранов и их семей.

При этом премьер отметила, что многие предложения уже учтены в проекте Ветеранского кодекса, который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение парламента.

Также Свириденко поблагодарила за сотрудничество благотворительным фондам и ОО, среди которых "Ветеран Хаб", "Принцип", "Пространство возможностей" и "Юридическая сотня".

Премьер подчеркнула, что ветеранская политика должна быть органично интегрирована во все сферы жизни страны.

По словам Свириденко, после завершения войны Украина будет иметь миллионы ветеранов и членов их семей, поэтому необходимо обеспечить комплексную поддержку в медицине, образовании, трудоустройстве и социальных услугах.

Во время совещания стороны договорились о конкретных дальнейших шагах. Например, Минветеранов вместе с ветеранскими организациями проведет обсуждение с Минздравом и Минэкономики относительно предложений в сферах здравоохранения и трудоустройства. Отдельно будет проработан вопрос доступа для ветеранов с инвалидностью к сдаче экзаменов на водительские права после обучения в безбарьерных автошколах с привлечением МВД.

"Наша цель - чтобы каждый ветеран, каждая ветеранка и их семьи чувствовали действенную поддержку государства: в медицине, образовании, работе, социальных услугах и повседневной жизни", - подытожила Свириденко.