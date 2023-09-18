Скільки "вагнерівців" залишилося у Білорусі: відповідь Центру нацспротиву

"За інформацією від місцевого підпілля в Білорусі залишилося менше ніж 1000 вагнерівців", - сказано в повідомленні.

При цьому в Центрі уточнюють, що 200 з них залишаються інструкторами у спецпідрозділах Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони Білорусі.

Решта - ті, кого не хочуть забирати ні у нові приватні військові компанії, ні у Міноборони РФ, додають в ЦНС.

"Вагнерівці" в Білорусі

Нагадаємо, бійці приватної військової компанії "Вагнера", які брали участь у війні проти України, "переїхали" до Білорусі після невдалої спроби державного перевороту в Росії.

Через кілька місяців у Росії впав літак, на борту якого був засновник ПВК Євген Пригожин. На тлі цього число найманців у РБ почало зменшуватися.

Як пояснювали раніше в ЦНС, виїзд "вагнерівців" з Білорусі пов'язаний з відсутністю фінансування з боку Росії.