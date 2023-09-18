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Сколько "вагнеровцев" осталось в Беларуси: ответ Центра нацсопротивления

Фото: стало известно, сколько "вагнеровцев" осталось в Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Беларуси сейчас находится менее тысячи боевиков частной военной компании "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"По информации от местного подполья в Беларуси осталось менее 1000 вагнеровцев", - сказано в сообщении. 

При этом в Центре уточняют, что 200 из них остаются инструкторами в спецподразделениях Министерства внутренних дел и Министерства обороны Беларуси. 

Остальные - те, кого не хотят забирать ни в новые частные военные компании, ни в Минобороны РФ, добавляют в ЦНС.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, бойцы частной военной компании "Вагнера", которые участвовали в войне против Украины, "переехали" в Беларусь после неудачной попытки государственного переворота в России. 

Спустя несколько месяцев в России упал самолет, на борту которого находился основатель ЧВК Евгений Пригожин. На фоне этого число наемников в РБ начало уменьшаться

Как объясняли раньше в ЦНС, выезд "вагнеровцев" из Беларуси связан с отсутствием финансирования со стороны России. 

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