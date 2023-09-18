Сколько "вагнеровцев" осталось в Беларуси: ответ Центра нацсопротивления

В Беларуси сейчас находится менее тысячи боевиков частной военной компании "Вагнера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"По информации от местного подполья в Беларуси осталось менее 1000 вагнеровцев", - сказано в сообщении.
При этом в Центре уточняют, что 200 из них остаются инструкторами в спецподразделениях Министерства внутренних дел и Министерства обороны Беларуси.
Остальные - те, кого не хотят забирать ни в новые частные военные компании, ни в Минобороны РФ, добавляют в ЦНС.
Напомним, бойцы частной военной компании "Вагнера", которые участвовали в войне против Украины, "переехали" в Беларусь после неудачной попытки государственного переворота в России.
Спустя несколько месяцев в России упал самолет, на борту которого находился основатель ЧВК Евгений Пригожин. На фоне этого число наемников в РБ начало уменьшаться.
Как объясняли раньше в ЦНС, выезд "вагнеровцев" из Беларуси связан с отсутствием финансирования со стороны России.
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