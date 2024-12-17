У скільки українцям обійдеться різдвяний стіл-2024: підрахунок експертів

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Середня вартість різдвяного столу у 2024 році

Вартість різдвяного столу українців у 2024 році експерти підрахували виходячи із приготування 12 традиційних страв для святкової вечері середньостатистичної родини. До них увійшли:

кутя й узвар

смажена риба

вінегрет

вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями)

тушкована капуста

борщ пісний з квасолею

смажена картопля

овочі свіжі та солоні

"У 2024 році українці вже третій рік поспіль будуть відзначати Різдво Христове в умовах воєнного стану", - нагадали в Інституті аграрної економіки.

Його директор, академік НААН Юрій Лупенко, повідомив, що в середньому святковий стіл може обійтися одній родині у близько 1365 гривень.

"Враховуючи зростаючу динаміку цін на продукти харчування, вартість різдвяного столу 2024 року складе 1365 гривень. Це на 41% перевищить минулорічний показник у 970 гривень", - зауважив він.

За словами науковця, таке подорожчання значною мірою є наслідком проблем, пов'язаних:

з повномасштабним вторгненням РФ на територію України

з триваючими воєнними діями

Варто зазначити, що розрахунок вартості різдвяного столу 2024 року був зроблений на основі даних Міністерства фінансів України (станом на 11 грудня), який проводить моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus і Varus.

Скільки коштують головні страви на Святвечір

Українцям нагадали, що головні страви на різдвяному столі, це:

кутя

узвар

За розрахунками науковців, пшенична кутя - 950 г продуктів традиційної рецептури - обійдеться у 175,05 гривні. Уточнюється, що вона стане другою за вартістю стравою на святковому столі.

Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали:

мак - 68,5 гривні за 200 г

волоські чищені горіхи - 44,89 гривні за 100 г

родзинки - 21,73 гривні за 100 г

Основний компонент куті - крупа пшенична з твердої пшениці - коштуватиме 21,30 гривні за 400 г.

За 100 г меду доведеться заплатити ще 16,90 гривні, а за 50 г цукру - 1,73 гривні.

Традиційний узвар готується з:

сушених яблук

сушених груш

чорносливу

Готові набори цих фруктів для узвару коштують у супермаркетах 105,36 гривні (600 г на 2 л води).

У скільки обійдуться традиційні пісні страви

Традиційними пісними стравами на Святвечір можна вважати вареники.

Вареники з картоплею (1,51 кг продуктів) коштуватимуть 50,06 гривні, включаючи:

картоплю (1 кг) - 34,77 гривні

борошно (500 г) - 14,93 гривні

сіль (10 г) - 0,36 гривні

Вареники з капустою (1,481 кг продуктів) коштуватимуть 52,50 гривні. Для приготування тіста, начинки й заправки потрібно заплатити:

за борошно - 14,93 гривні (500 г)

за сіль - 0,36 гривні (10 г)

за сиру капусту - 25,32 гривні (600 г)

за моркву - 5,71 гривні (189 г)

за цибулю - 2,30 гривні (132 г)

за рослинну олію - 3,88 гривні (50 г)

Вареники з вишнею (за 810 г продуктів) коштуватимуть 69,74 гривні. Вони складаються із пісного тіста та морожених вишень:

борошно (500 г) - 14,93 гривні

сіль (10 г) - 0,36 гривні

вишні (300 г) - 54,45 гривні

Тушкована капуста (2,229 г продуктів) обійдеться українцям цього року у 109,88 гривні. Найдорожчими у цій страві є гриби печериці (300 г) - 43,88 грн.

Вартість інших інгредієнтів (овочів) становитиме 59,43 грн:

1 кг капусти - 42,20 гривні

189 г моркви - 5,71 гривні

660 г цибулі - 11,52 гривні

сіль і перець (за смаком) - 0,36 гривні

80 г рослинної олії - 6,21 гривні

Смажена картопля коштуватиме 45,19 гривні. Вона готується:

на 100 г рослинної олії - 7,76 гривні

з 1 кг картоплі - 34,77 гривні

зі 132 г цибулі - 2,30 гривні

з додаванням солі й перцю (за смаком) - 0,36 гривні

Окремо ставлять на стіл соління:

квашена капуста - 75 гривень за 500 г

огірки солоні бочкові - 42 гривні за 400 г

Крім того, на столі присутні зазвичай і свіжі овочі:

огірки (500 г) - 70 гривень

помідори (500 г) - 64 гривні

Найдорожчі традиційні страви до Різдва

Згідно з підрахунками науковців, найдорожчою стравою в цьому році буде смажена риба - 306,97 гривні:

за 2 кг живого коропа доведеться заплатити 301 гривні

за 200 г борошна - 5,97 гривні

Третьою за вартістю стравою (після риби та куті) буде борщ пісний з квасолею, адже за 2,535 кг продуктів (на 2 л води) треба буде віддати 131,94 гривні.

Найдорожчим компонентом у ньому є квасоля біла суха (300 г) - 43,53 гривні. Овочева складова становитиме:

картопля (362 г) - 12,59 гривні

капуста (300 г) - 12,66 гривні

цибуля (100 г) - 1,75 гривні

морква (400 г) - 12,08 гривні

буряк (800 г) - 16,15 гривні

Також необхідно буде додати:

помідори - 8,31 гривні (за 70-75 г)

томатну пасту - 11,82 гривні (за 70-75 г)

трохи цукру - 1,73 гривні (за 50 г)

рослинну олію - 6,21 гривні (за 80 г)

перець чорний і сіль (за смаком) - близько 1,87 гривні

лавровий лист - 3,24 гривні (або ж зелень)

Салат "Вінегрет" (1,73 кг продуктів) коштуватиме 67,75 гривні. Найдорожчими складовими в ньому стануть бочкові солоні огірки - 21,40 гривні за 200 г.

За овочі доведеться заплатити:

за картоплю (600 г) - 20,86 гривні

за буряк (400 г) - 8,08 гривні

за моркву (378 г) - 11,42 гривні

за цибулю (100 г) - 1,75 гривні

Насамкінець заправка рослинною олією коштує 3,88 гривні (за 50 г), а сіль за смаком - 0,36 гривні.