У скільки українцям обійдеться різдвяний стіл-2024: підрахунок експертів

Науковці з Інституту аграрної економіки підрахували вартість різдвяного столу громадян у 2024 році - виходячи із середніх цін у супермаркетах України станом на початок грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".
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Вартість різдвяного столу українців у 2024 році експерти підрахували виходячи із приготування 12 традиційних страв для святкової вечері середньостатистичної родини. До них увійшли:
"У 2024 році українці вже третій рік поспіль будуть відзначати Різдво Христове в умовах воєнного стану", - нагадали в Інституті аграрної економіки.
Його директор, академік НААН Юрій Лупенко, повідомив, що в середньому святковий стіл може обійтися одній родині у близько 1365 гривень.
"Враховуючи зростаючу динаміку цін на продукти харчування, вартість різдвяного столу 2024 року складе 1365 гривень. Це на 41% перевищить минулорічний показник у 970 гривень", - зауважив він.
За словами науковця, таке подорожчання значною мірою є наслідком проблем, пов'язаних:
Варто зазначити, що розрахунок вартості різдвяного столу 2024 року був зроблений на основі даних Міністерства фінансів України (станом на 11 грудня), який проводить моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus і Varus.
Українцям нагадали, що головні страви на різдвяному столі, це:
За розрахунками науковців, пшенична кутя - 950 г продуктів традиційної рецептури - обійдеться у 175,05 гривні. Уточнюється, що вона стане другою за вартістю стравою на святковому столі.
Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали:
Основний компонент куті - крупа пшенична з твердої пшениці - коштуватиме 21,30 гривні за 400 г.
За 100 г меду доведеться заплатити ще 16,90 гривні, а за 50 г цукру - 1,73 гривні.
Традиційний узвар готується з:
Готові набори цих фруктів для узвару коштують у супермаркетах 105,36 гривні (600 г на 2 л води).
Традиційними пісними стравами на Святвечір можна вважати вареники.
Вареники з картоплею (1,51 кг продуктів) коштуватимуть 50,06 гривні, включаючи:
Вареники з капустою (1,481 кг продуктів) коштуватимуть 52,50 гривні. Для приготування тіста, начинки й заправки потрібно заплатити:
Вареники з вишнею (за 810 г продуктів) коштуватимуть 69,74 гривні. Вони складаються із пісного тіста та морожених вишень:
Тушкована капуста (2,229 г продуктів) обійдеться українцям цього року у 109,88 гривні. Найдорожчими у цій страві є гриби печериці (300 г) - 43,88 грн.
Вартість інших інгредієнтів (овочів) становитиме 59,43 грн:
Смажена картопля коштуватиме 45,19 гривні. Вона готується:
Окремо ставлять на стіл соління:
Крім того, на столі присутні зазвичай і свіжі овочі:
Згідно з підрахунками науковців, найдорожчою стравою в цьому році буде смажена риба - 306,97 гривні:
Третьою за вартістю стравою (після риби та куті) буде борщ пісний з квасолею, адже за 2,535 кг продуктів (на 2 л води) треба буде віддати 131,94 гривні.
Найдорожчим компонентом у ньому є квасоля біла суха (300 г) - 43,53 гривні. Овочева складова становитиме:
Також необхідно буде додати:
Салат "Вінегрет" (1,73 кг продуктів) коштуватиме 67,75 гривні. Найдорожчими складовими в ньому стануть бочкові солоні огірки - 21,40 гривні за 200 г.
За овочі доведеться заплатити:
Насамкінець заправка рослинною олією коштує 3,88 гривні (за 50 г), а сіль за смаком - 0,36 гривні.
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