Во сколько украинцам обойдется рождественский стол-2024: подсчет экспертов

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Средняя стоимость рождественского стола в 2024 году

Стоимость рождественского стола украинцев в 2024 году эксперты подсчитали исходя из приготовления 12 традиционных блюд для праздничного ужина среднестатистической семьи. В них вошли:

кутья и узвар

жареная рыба

винегрет

вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями)

тушеная капуста

борщ постный с фасолью

жареный картофель

овощи свежие и соленые

"В 2024 году украинцы уже третий год подряд будут отмечать Рождество Христово в условиях военного положения", - напомнили в Институте аграрной экономики.

Его директор, академик НААН Юрий Лупенко, сообщил, что в среднем праздничный стол может обойтись одной семье в около 1365 гривен.

"Учитывая растущую динамику цен на продукты питания, стоимость рождественского стола 2024 года составит 1365 гривен. Это на 41% превысит прошлогодний показатель в 970 гривен", - отметил он.

По словам ученого, такое подорожание в значительной степени является следствием проблем, связанных:

с полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины

с продолжающимися военными действиями

Стоит отметить, что расчет стоимости рождественского стола 2024 года был сделан на основе данных Министерства финансов Украины (по состоянию на 11 декабря), которое проводит мониторинг цен на первостепенные продукты питания в продуктовых супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus и Varus.

Сколько стоят главные блюда на Сочельник

Украинцам напомнили, что главные блюда на рождественском столе, это:

кутья

узвар

По расчетам ученых, пшеничная кутья - 950 г продуктов традиционной рецептуры - обойдется в 175,05 гривны. Уточняется, что она станет вторым по стоимости блюдом на праздничном столе.

Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали:

мак - 68,5 гривны за 200 г

грецкие чищеные орехи - 44,89 гривны за 100 г

изюм - 21,73 гривны за 100 г

Основной компонент кутьи - крупа пшеничная из твердой пшеницы - будет стоить 21,30 гривны за 400 г.

За 100 г меда придется заплатить еще 16,90 гривны, а за 50 г сахара - 1,73 гривны.

Традиционный узвар готовится из:

сушеных яблок

сушеных груш

чернослива

Готовые наборы этих фруктов для узвара стоят в супермаркетах 105,36 гривны (600 г на 2 л воды).

Во сколько обойдутся традиционные постные блюда

Традиционными постными блюдами на Сочельник можно считать вареники.

Вареники с картошкой (1,51 кг продуктов) будут стоить 50,06 гривны, включая:

картофель (1 кг) - 34,77 гривны

муку (500 г) - 14,93 гривны

соль (10 г) - 0,36 гривны

Вареники с капустой (1,481 кг продуктов) будут стоить 52,50 гривны. Для приготовления теста, начинки и заправки нужно заплатить:

за муку - 14,93 гривны (500 г)

за соль - 0,36 гривны (10 г)

за сырую капусту - 25,32 гривны (600 г)

за морковь - 5,71 гривны (189 г)

за лук - 2,30 гривны (132 г)

за растительное масло - 3,88 гривны (50 г)

Вареники с вишней (за 810 г продуктов) будут стоить 69,74 гривны. Они состоят из постного теста и мороженых вишен:

мука (500 г) - 14,93 гривны

соль (10 г) - 0,36 гривны

вишни (300 г) - 54,45 гривны

Тушеная капуста (2,229 г продуктов) обойдется украинцам в этом году в 109,88 гривны. Самыми дорогими в этом блюде являются грибы шампиньоны (300 г) - 43,88 грн.

Стоимость других ингредиентов (овощей) составит 59,43 грн:

1 кг капусты - 42,20 гривны

189 г моркови - 5,71 гривны

660 г лука - 11,52 гривны

соль и перец (по вкусу) - 0,36 гривны

80 г растительного масла - 6,21 гривны

Жареный картофель будет стоить 45,19 гривны. Он готовится:

на 100 г растительного масла - 7,76 гривны

из 1 кг картофеля - 34,77 гривны

из 132 г лука - 2,30 гривны

с добавлением соли и перца (по вкусу) - 0,36 гривны

Отдельно ставят на стол соленья:

квашеная капуста - 75 гривен за 500 г

огурцы соленые бочковые - 42 гривны за 400 г

Кроме того, на столе присутствуют обычно и свежие овощи:

огурцы (500 г) - 70 гривен

помидоры (500 г) - 64 гривны

Самые дорогие традиционные блюда к Рождеству

Согласно подсчетам ученых, самым дорогим блюдом в этом году будет жареная рыба - 306,97 гривны:

за 2 кг живого карпа придется заплатить 301 гривну

за 200 г муки - 5,97 гривны

Третьим по стоимости блюдом (после рыбы и кутьи) будет борщ постный с фасолью, ведь за 2,535 кг продуктов (на 2 л воды) надо будет отдать 131,94 гривны.

Самым дорогим компонентом в нем является фасоль белая сухая (300 г) - 43,53 гривны. Овощная составляющая будет такой:

картофель (362 г) - 12,59 гривны

капуста (300 г) - 12,66 гривны

лук (100 г) - 1,75 гривны

морковь (400 г) - 12,08 гривны

свекла (800 г) - 16,15 гривны

Также необходимо будет добавить:

помидоры - 8,31 гривны (за 70-75 г)

томатную пасту - 11,82 гривны (за 70-75 г)

немного сахара - 1,73 гривны (за 50 г)

растительное масло - 6,21 гривны (за 80 г)

перец черный и соль (по вкусу) - около 1,87 гривны

лавровый лист - 3,24 гривны (или же зелень)

Салат "Винегрет" (1,73 кг продуктов) будет стоить 67,75 гривны. Самыми дорогими составляющими в нем станут бочковые соленые огурцы - 21,40 гривны за 200 г.

За овощи придется заплатить:

за картофель (600 г) - 20,86 гривны

за свеклу (400 г) - 8,08 гривны

за морковь (378 г) - 11,42 гривны

за лук (100 г) - 1,75 гривны

В заключение заправка растительным маслом стоит 3,88 гривны (за 50 г), а соль по вкусу - 0,36 гривны.