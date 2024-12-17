Во сколько украинцам обойдется рождественский стол-2024: подсчет экспертов

Ученые из Института аграрной экономики подсчитали стоимость рождественского стола граждан в 2024 году - исходя из средних цен в супермаркетах Украины по состоянию на начало декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального научного центра "Институт аграрной экономики".
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Стоимость рождественского стола украинцев в 2024 году эксперты подсчитали исходя из приготовления 12 традиционных блюд для праздничного ужина среднестатистической семьи. В них вошли:
"В 2024 году украинцы уже третий год подряд будут отмечать Рождество Христово в условиях военного положения", - напомнили в Институте аграрной экономики.
Его директор, академик НААН Юрий Лупенко, сообщил, что в среднем праздничный стол может обойтись одной семье в около 1365 гривен.
"Учитывая растущую динамику цен на продукты питания, стоимость рождественского стола 2024 года составит 1365 гривен. Это на 41% превысит прошлогодний показатель в 970 гривен", - отметил он.
По словам ученого, такое подорожание в значительной степени является следствием проблем, связанных:
Стоит отметить, что расчет стоимости рождественского стола 2024 года был сделан на основе данных Министерства финансов Украины (по состоянию на 11 декабря), которое проводит мониторинг цен на первостепенные продукты питания в продуктовых супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus и Varus.
Украинцам напомнили, что главные блюда на рождественском столе, это:
По расчетам ученых, пшеничная кутья - 950 г продуктов традиционной рецептуры - обойдется в 175,05 гривны. Уточняется, что она станет вторым по стоимости блюдом на праздничном столе.
Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали:
Основной компонент кутьи - крупа пшеничная из твердой пшеницы - будет стоить 21,30 гривны за 400 г.
За 100 г меда придется заплатить еще 16,90 гривны, а за 50 г сахара - 1,73 гривны.
Традиционный узвар готовится из:
Готовые наборы этих фруктов для узвара стоят в супермаркетах 105,36 гривны (600 г на 2 л воды).
Традиционными постными блюдами на Сочельник можно считать вареники.
Вареники с картошкой (1,51 кг продуктов) будут стоить 50,06 гривны, включая:
Вареники с капустой (1,481 кг продуктов) будут стоить 52,50 гривны. Для приготовления теста, начинки и заправки нужно заплатить:
Вареники с вишней (за 810 г продуктов) будут стоить 69,74 гривны. Они состоят из постного теста и мороженых вишен:
Тушеная капуста (2,229 г продуктов) обойдется украинцам в этом году в 109,88 гривны. Самыми дорогими в этом блюде являются грибы шампиньоны (300 г) - 43,88 грн.
Стоимость других ингредиентов (овощей) составит 59,43 грн:
Жареный картофель будет стоить 45,19 гривны. Он готовится:
Отдельно ставят на стол соленья:
Кроме того, на столе присутствуют обычно и свежие овощи:
Согласно подсчетам ученых, самым дорогим блюдом в этом году будет жареная рыба - 306,97 гривны:
Третьим по стоимости блюдом (после рыбы и кутьи) будет борщ постный с фасолью, ведь за 2,535 кг продуктов (на 2 л воды) надо будет отдать 131,94 гривны.
Самым дорогим компонентом в нем является фасоль белая сухая (300 г) - 43,53 гривны. Овощная составляющая будет такой:
Также необходимо будет добавить:
Салат "Винегрет" (1,73 кг продуктов) будет стоить 67,75 гривны. Самыми дорогими составляющими в нем станут бочковые соленые огурцы - 21,40 гривны за 200 г.
За овощи придется заплатить:
В заключение заправка растительным маслом стоит 3,88 гривны (за 50 г), а соль по вкусу - 0,36 гривны.
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