Скільки українців "за" компроміс із РФ заради закінчення війни: опитування "Рейтинга"

В Україні майже 60% громадян підтримують пошук компромісів для припинення війни, і тільки 20% - війну до повернення Донбасу та Криму. Водночас три чверті українців згодні, що укладати мир потрібно тільки після отримання дієвих гарантій безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Rating Group.
За підсумками проведеного опитування, думки громадян розподілилися наступним чином:
Що українці думають з приводу завершення війни:
Які гарантії безпеки українці вважають прийнятними та найважливішими:
Окрім цього, на питання, за що саме воює Україна проти російських окупантів, респонденти частіше за все обирали варіанти "За майбутнє наших дітей" (60%) та "За свободу" (44%).
Опитування проводилося 21-23 серпня серед 1600 громадян України віком від 18 років усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Статистична похибка не більше 2,5%.
Зазначимо, що загалом у серпні 2025 року настрої українців щодо готовності продовжувати війну зазнали значних змін. Однак це жодним чином не означає готовності до поступок Росії чи капітуляції.
Нагадаємо, за даними опитування Gallup, в липні 2025 року більшість (69%) українців виступають за якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів, тоді як 24% підтримують продовження боротьби до перемоги. Це практично повністю протилежне громадській думці 2022 року, коли 73% виступали за те, щоб Україна боролася до перемоги, а 22% вважали за краще, щоб Україна якомога швидше спробувала досягти угоди.
За даними КМІС, серед умовних планів завершення війни найприйнятнішими для українців є пропозиції Євросоюзу. Українці відхиляють вимоги Росії капітулювати і прохолодно сприймають наміри Дональда Трампа.