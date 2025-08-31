Скільки українців "за" компроміс із РФ заради закінчення війни: опитування "Рейтинга"

За підсумками проведеного опитування, думки громадян розподілилися наступним чином:

59% респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу;

20% опитаних підтримують продовження війни до повернення Донбасу і Криму;

13% опитаних підтримують продовження війни до лінії розмежування/кордонів станом на 23 лютого 2022 року.

Що українці думають з приводу завершення війни:

82% респондентів вважають єдиним реалістичним шляхом припинення війни переговори.

В тому числі 62% за пошук компромісу із залученням інших країн, а 20% - за прямі переговори з РФ без посередників.

75% українців згодні із тим, що Україна може погодитися на припинення війни тільки після отримання міжнародних гарантій безпеки.

Які гарантії безпеки українці вважають прийнятними та найважливішими:

52% - постачання зброї та фінансування Збройних сил України.

48% - зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу російського режиму на Україну.

44% - міжнародне патрулювання повітряного та морського простору.

При цьому 58% вважають найважливішим саме фінансування ЗСУ європейськими партнерами та постачання зброї. Повернення територій важливим питанням назвав 31% опитаних.

Окрім цього, на питання, за що саме воює Україна проти російських окупантів, респонденти частіше за все обирали варіанти "За майбутнє наших дітей" (60%) та "За свободу" (44%).

Опитування проводилося 21-23 серпня серед 1600 громадян України віком від 18 років усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Статистична похибка не більше 2,5%.