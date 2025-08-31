Сколько украинцев "за" компромисс с РФ ради окончания войны: опрос "Рейтинга"

В Украине почти 60% граждан поддерживают поиск компромиссов для прекращения войны, и только 20% - войну до возвращения Донбасса и Крыма. В то же время три четверти украинцев согласны, что заключать мир нужно только после получения действенных гарантий безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Rating Group.
По итогам проведенного опроса, мнения граждан распределились следующим образом:
Что украинцы думают по поводу завершения войны:
Какие гарантии безопасности украинцы считают приемлемыми и важнейшими:
Кроме этого, на вопрос, за что именно воюет Украина против российских оккупантов, респонденты чаще всего выбирали варианты "За будущее наших детей" (60%) и "За свободу" (44%).
Опрос проводился 21-23 августа среди 1600 граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Статистическая погрешность не более 2,5%.
Отметим, что в целом в августе 2025 года настроения украинцев относительно готовности продолжать войну претерпели значительные изменения. Однако это никоим образом не означает готовности к уступкам России или капитуляции.
Напомним, по данным опроса Gallup, в июле 2025 года большинство (69%) украинцев выступают за скорейшее прекращение войны путем переговоров, тогда как 24% поддерживают продолжение борьбы до победы. Это практически полностью противоположно общественному мнению 2022 года, когда 73% выступали за то, чтобы Украина боролась до победы, а 22% предпочитали, чтобы Украина как можно скорее попыталась достичь соглашения.
По данным КМИС, среди условных планов завершения войны наиболее приемлемыми для украинцев являются предложения Евросоюза. Украинцы отклоняют требования России капитулировать и прохладно воспринимают намерения Дональда Трампа.