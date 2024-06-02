Скільки українців вже оновили військові дані: відповідь Міноборони

Вже близько 1,5 млн військовозобов'язаних українців оновили свої облікові дані онлайн, у ТЦК чи ЦНАПи. Найчастіше українці користувалися застосунком "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речник Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна.

За даними Міноборони, з 18 травня понад 14 тисяч військовозобов'язаних зі 124 країн вже оновили свої облікові дані онлайн. Серед країн-лідерів Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Великобританії, Литва, Нідерланди та Словаччина.

За його словами, з 18 червня у застосунку "Резерв+" з'явиться Qr-код і електронний кабінет стане онлайн-аналогом паперових військово-облікових документів.

"Близько 1,5 млн українців вже успішно виконали цю вимогу закону (оновили облікові дані, - ред.). Лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок "Резерв+"", - заявив речник.

Оновлення облікованих даних

Нагадаємо, з 18 травня набрав чинності закон про мобілізацію. За оновленим законодавством, всі військовозобов'язані українців віком від 18 до 60 років повинні оновити свої облікові дані. Дедлайн - до 16 липня 2024 року. Тим, хто не зробить цього вчасно, загрожують штрафи.

Оновити дані можна через мобільний застосунок "Резерв+" або особисто у ТЦК чи центрах надання адмінпослуг.

Нещодавно українцям нагадали, що оновити дані повинні не лише чоловіки, але й військовозобов'язані жінки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.