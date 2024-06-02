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Сколько украинцев уже обновили военные данные: ответ Минобороны

Украина, Воскресенье 02 июня 2024 17:21
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Сколько украинцев уже обновили военные данные: ответ Минобороны Фото: в Минобороны рассказали, сколько украинцев уже обновили военные данные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Уже около 1,5 млн. военнообязанных украинцев обновили свои учетные данные онлайн, в ТЦК или ЦПАУ. Чаще украинцы пользовались приложением "Резерв+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикер Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина.

"Около 1,5 млн украинцев уже успешно выполнили это требование закона (обновили учетные данные, - ред.). Лидером по количеству обновлений остается мобильное приложение "Резерв+"", - заявил спикер.

По его словам, с 18 июня в приложении "Резерв+" появится Qr-код и электронный кабинет станет онлайн-аналогом бумажных военно-учетных документов.

По данным Минобороны, с 18 мая более 14 тысяч военнообязанных из 124 стран уже обновили свои учетные данные онлайн. Среди стран-лидеров - Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритании, Литва, Нидерланды и Словакия.

Обновление учетных данных

Напомним, с 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. По обновленному законодательству, все военнообязанные украинцев в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные. Дедлайн - до 16 июля 2024 года. Тем, кто не сделает это вовремя, грозят штрафы.

Обновить данные можно через мобильное приложение "Резерв+" или лично в ТЦК либо центрах предоставления админуслуг.

Недавно украинцам напомнили, что обновить данные должны не только мужчины, но и военнообязанные женщины.

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