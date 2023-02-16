ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки українців втратили роботу та доходи через війну: дані на кінець 2022 року

Новость на русском →
Україна, Четвер 16 лютого 2023 08:52
Скільки українців втратили роботу та доходи через війну: дані на кінець 2022 року Фото: третина українців втратили роботу через війну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці 2022 року, серед тих, хто мав роботу до війни, 40% працювали у звичному режимі, 17% - віддалено або частково, 8% - знайшли нову роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас 33% респондентів не працювали.

Скільки українців втратили роботу та доходи через війну: дані на кінець 2022 року

Рівень доходів з початку війни у 6% респондентів збільшився, у 36% - майже не змінився, у 17% - незначно зменшився, у 30% - значно зменшився. Втратили практично всі доходи 10% опитаних.

Скільки українців втратили роботу та доходи через війну: дані на кінець 2022 року

Опитування проведене 23-26 грудня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, одразу після початку війни, у березні 2022 року, не працювали 53% українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
DAILY
Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи