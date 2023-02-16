Скільки українців втратили роботу та доходи через війну: дані на кінець 2022 року

Наприкінці 2022 року, серед тих, хто мав роботу до війни, 40% працювали у звичному режимі, 17% - віддалено або частково, 8% - знайшли нову роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Водночас 33% респондентів не працювали.

Рівень доходів з початку війни у 6% респондентів збільшився, у 36% - майже не змінився, у 17% - незначно зменшився, у 30% - значно зменшився. Втратили практично всі доходи 10% опитаних.

Опитування проведене 23-26 грудня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.