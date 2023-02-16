Сколько украинцев потеряли работу и доходы из-за войны: данные на конец 2022 года

В конце 2022 года среди тех, кто имел работу до войны, 40% работали в обычном режиме, 17% - удаленно или частично, 8% - нашли новую работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

В то же время, 33% респондентов не работали.

Уровень доходов с начала войны у 6% респондентов увеличился, у 36% - почти не изменился, у 17% - незначительно уменьшился, у 30% - значительно уменьшился. Утратили практически все доходы 10% опрошенных.

Опрос проведен 23-26 декабря 2022 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.