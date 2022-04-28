Украинцы постепенно возвращаются к работе, но почти 40% не работают из-за войны

В Украине наблюдается постепенный рост количества работников, которые возвращаются к работе. Сейчас среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 59% (в марте таких было 46%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

В частности, выросло количество тех, кто работает в обычном режиме (с 23 до 32%), еще 24% работают частично или удаленно, а 3% - начали работать на новой работе.

В то же время, 39% из тех, кто имел работу до войны, до сих пор не имеют работы (в марте было 53%, в начале апреля - 41%).

Половина опрошенных (54%), которые потеряли работу на время войны верят, что смогут вернуться на прежнее место труда, 40% - не верят.

Две трети респондентов, потерявших работу в результате войны, готовы сменить место работы. В частности, 58% респондентов не против переквалифицироваться на другую профессию, а 49% - готовы работать в другом регионе страны.

Опрос проведен 26 апреля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.