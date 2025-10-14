Скільки українців вірять у перемогу та які можливості для ведення війни: дані опитування

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова у серпні 2025 року абсолютна більшість респондентів (73%) вірили в перемогу України у війні проти Росії.

За даними КМІС, у вересні 2025 року більшість українців (62%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно.