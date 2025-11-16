Скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку" за добу? Відповідь Зеленського

"Вже є більш ніж 2,5 млн заявок у "Дії" від українців на зимову підтримку. З них понад 300 тисяч - заявки на дітей. Темп та обсяг подачі заявок чітко свідчать про своєчасність і необхідність такої програми підтримки", - пише Зеленський.

Він також нагадав, що вже з вівторка повністю запрацює можливість подавати заявки також через "Укрпошту".

"Уряд України забезпечить повне фінансування програми", - підкреслив президент.

"Зимова підтримка": що відомо

З 15 листопада українці можуть подавати заявки на одноразову зимову виплату у 1 000 гривень від держави. Як повідомляв міністр соціальної політики Денис Улютін, близько 10 мільйонів українців зможуть отримати зимову допомогу від держави в розмірі 1000 гривень.