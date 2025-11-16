Сколько украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку" за сутки? Ответ Зеленского

"Уже есть более чем 2,5 млн заявок в "Дії" от украинцев на зимнюю поддержку. Из них более 300 тысяч - заявки на детей. Темп и объем подачи заявок четко свидетельствуют о своевременности и необходимости такой программы поддержки", - пишет Зеленский.

Он также напомнил, что уже со вторника полностью заработает возможность подавать заявки также через "Укрпочту".

"Правительство Украины обеспечит полное финансирование программы", - подчеркнул президент.

"Зимняя поддержка": что известно

С 15 ноября украинцы могут подавать заявки на одноразовую зимнюю выплату в 1 000 гривен от государства. Как сообщал министр социальной политики Денис Улютин, около 10 миллионов украинцев смогут получить зимнюю помощь от государства в размере 1000 гривен.