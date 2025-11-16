RU

Сколько украинцев подали заявку на "Зимнюю поддержку" за сутки? Ответ Зеленского

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

С начала запуска программы "Зимняя поддержка" заявку на выплату подали уже более 2,5 миллиона украинцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram.

"Уже есть более чем 2,5 млн заявок в "Дії" от украинцев на зимнюю поддержку. Из них более 300 тысяч - заявки на детей. Темп и объем подачи заявок четко свидетельствуют о своевременности и необходимости такой программы поддержки", - пишет Зеленский.

Он также напомнил, что уже со вторника полностью заработает возможность подавать заявки также через "Укрпочту".

"Правительство Украины обеспечит полное финансирование программы", - подчеркнул президент.

"Зимняя поддержка": что известно

С 15 ноября украинцы могут подавать заявки на одноразовую зимнюю выплату в 1 000 гривен от государства. Как сообщал министр социальной политики Денис Улютин, около 10 миллионов украинцев смогут получить зимнюю помощь от государства в размере 1000 гривен.

 

Отдельные категории уязвимых граждан, в частности одинокие пенсионеры, смогут получить повышенную выплату - 6500 гривен.

По состоянию на вечер 15 ноября было зарегистрировано более 1 миллиона заявлений через приложение "Дія". Из них 106 тысяч - это заявки на детей.

