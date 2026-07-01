Скільки українців підтримують вступ в ЄС і НАТО: дані опитування

Переважна більшість українців підтримують вступ країни до ЄС. Водночас рівень підтримки приєднання до НАТО дещо знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Rating Group .

За даними дослідження, 50% українців повністю підтримують євроінтеграцію, а ще 29% - скоріше підтримують. Категорично проти членства в Євросоюзі виступають 10% опитаних.

Найбільше прихильників вступу до ЄС проживає на заході та в центрі країни, а також серед людей віком понад 51 рік. На півдні та сході цей показник є дещо нижчим і становить 44% та 43% абсолютної підтримки відповідно.

Попри бажання приєднатися до ЄС, більшість українців незадоволені швидкістю цього процесу. Абсолютно задоволені темпами 5% громадян, ще 25% - скоріше задоволені. Натомість понад 60% опитаних тією чи іншою мірою висловлюють своє невдоволення.

Ставлення до НАТО

Якби референдум щодо вступу України до Альянсу відбувся найближчим часом, "за" проголосували б 63% громадян, а 12% виступили б проти.

Фото: результати опитування щодо вступу в ЄС і НАТО (ratinggroup.ua)

Соціологи зазначають, що порівняно з липнем минулого року рівень підтримки інтеграції до НАТО знизився на 7 відсоткових пунктів.

Опитування проводилось у три етапи методом телефонних інтерв’ю: 11-12 березня 2026 - 1000 респондентів, 15-17 квітня 2026 - 1000 респондентів та 23-24 червня 2026 - 1200 респондентів.