Скільки українців підтримують вступ в ЄС і НАТО: дані опитування
Переважна більшість українців підтримують вступ країни до ЄС. Водночас рівень підтримки приєднання до НАТО дещо знизився.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Rating Group.
За даними дослідження, 50% українців повністю підтримують євроінтеграцію, а ще 29% - скоріше підтримують. Категорично проти членства в Євросоюзі виступають 10% опитаних.
Найбільше прихильників вступу до ЄС проживає на заході та в центрі країни, а також серед людей віком понад 51 рік. На півдні та сході цей показник є дещо нижчим і становить 44% та 43% абсолютної підтримки відповідно.
Попри бажання приєднатися до ЄС, більшість українців незадоволені швидкістю цього процесу. Абсолютно задоволені темпами 5% громадян, ще 25% - скоріше задоволені. Натомість понад 60% опитаних тією чи іншою мірою висловлюють своє невдоволення.
Ставлення до НАТО
Якби референдум щодо вступу України до Альянсу відбувся найближчим часом, "за" проголосували б 63% громадян, а 12% виступили б проти.
Фото: результати опитування щодо вступу в ЄС і НАТО (ratinggroup.ua)
Соціологи зазначають, що порівняно з липнем минулого року рівень підтримки інтеграції до НАТО знизився на 7 відсоткових пунктів.
Опитування проводилось у три етапи методом телефонних інтерв’ю: 11-12 березня 2026 - 1000 респондентів, 15-17 квітня 2026 - 1000 респондентів та 23-24 червня 2026 - 1200 респондентів.
Нагадаємо, більшість поляків виступають проти вступу України до ЄС. Зокрема, 59,7% опитаних громадян Польщі висловилися проти вступу України, серед яких 27,4% відповіли "скоріше ні", а 32,3% - "точно ні".
Зазначимо, більш ніж половина українців підтримують ідею залучення української армії до захисту низки європейських держав, якщо на них нападе Росія.