Сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО: данные опроса

Подавляющее большинство украинцев поддерживают вступление страны в ЕС. В то же время уровень поддержки присоединения к НАТО несколько снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Rating Group .

По данным исследования, 50% украинцев полностью поддерживают евроинтеграцию, а еще 29% - скорее поддерживают. Категорически против членства в Евросоюзе выступают 10% опрошенных.

Больше всего сторонников вступления в ЕС проживают на западе и в центре страны, а также среди людей старше 51 года. На юге и востоке этот показатель несколько ниже и составляет 44% и 43% абсолютной поддержки соответственно.

Несмотря на желание присоединиться к ЕС, большинство украинцев недовольны скоростью этого процесса. Абсолютно довольны темпами 5% граждан, еще 25% - скорее довольны. В то же время более 60% опрошенных в той или иной степени выражают свое недовольство.

Отношение к НАТО

Если бы референдум по вступлению Украины в Альянс состоялся в ближайшее время, за проголосовали бы 63% граждан, а 12% выступили бы против.

Фото: результаты опроса по вступлению в ЕС и НАТО (ratinggroup.ua)

Социологи отмечают, что по сравнению с июлем прошлого года уровень поддержки интеграции в НАТО снизился на 7 процентных пунктов.

Опрос проводился в три этапа методом телефонных интервью: 11-12 марта 2026 года - 1000 респондентов, 15-17 апреля 2026 года - 1000 респондентов и 23-24 июня 2026 года - 1200 респондентов.