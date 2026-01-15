Чи можливий референдум про мирний план: Мережко зі "Слуги народу" дав пояснення
Мирний план теоретично можна винести на референдум, проте в цьому немає сенсу, оскільки поки не зрозуміло, що саме могло б стати предметом голосування.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав голова Міжнародного комітету Верховної Ради Олександр Мережко.
"Я не можу це уявити. Не бачу наразі якогось сенсу в проведенні референдуму. Якщо йдеться про предмет референдуму, ще не зрозуміло, що може бути предметом референдуму", - висловився він.
Мережко підкреслив, що будь-які територіальні зміни неможливі з точки зору Конституції, яка забороняє порушення територіальної цілісності.
Він додав, що проводити референдум під час воєнного стану та війни практично неможливо.
"Тобто я наразі можу помилятися тут, але як юрист-міжнародник я не бачу сенсу для проведення такого референдуму. Не кажучи вже про те, що проводити референдум під час воєнного стану, під час війни - це неможливо", - сказав депутат.
На його думку, як теоретична ідея це може обговорюватися, але аналіз необхідних передумов показує, що наразі зовсім незрозуміло, чи взагалі вона має сенс.
Референдум про мирний план
Питання про проведення референдуму щодо мирної угоди в Україні почало активно обговорюватися у грудні 2025 року після розробки 20‑пунктного мирного плану для завершення війни.
Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський запропонував закріпити базовий документ між Україною, США, Росією та Європою на всеукраїнському референдумі.
Він наголосив, що для легітимного та безпечного голосування потрібні щонайменше 60 днів тиші, щоб забезпечити підготовку, безпеку громадян та організацію референдуму.
Зеленський зазначив, що проведення голосування під обстрілами може зробити референдум нелегітимним через низьку явку та сумніви у справедливості результатів.
Він також звернув увагу на складність питання безпеки: Росія наразі не готова припинити вогонь на 60 днів, а продовження ракетних і артилерійських атак залишається основною загрозою.