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Скільки українців отримують пенсії понад 10 тисяч гривень: дані ПФУ

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Україна, П'ятниця 13 січня 2023 12:51
Скільки українців отримують пенсії понад 10 тисяч гривень: дані ПФУ Фото: пенсії понад 10 тисяч гривень отримують 776 тисяч українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 січня 2023 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 776 328 українців. Це 7,3% від загальної кількості пенсіонерів (10 687 921 особа).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється так:

  • до 2000 гривень - 0,6%, 69 268 осіб, середня пенсія - 1 209,22 гривень,
  • від 2001 до 3000 гривень - 38,1%, 4 067 57 осіб, середня пенсія - 2 443,60 гривень,
  • від 3001 до 4000 гривень - 23,5%, 2 515 573 особи, середня пенсія - 3 470,22 гривень,
  • від 4001 до 5000 гривень - 11,4%, 1 218 845 осіб, середня пенсія - 4 457,97 гривень,
  • від 5001 до 10000 гривень - 19,1%, 2 040 330 осіб, середня пенсія - 6 776,34 гривень,
  • понад 10 000 гривень - 7,3%, 776 328 осіб, середня пенсія - 14 676,00 гривень.

Скільки українців отримують пенсії понад 10 тисяч гривень: дані ПФУ

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 січня 2023 року становив 4 622,59 гривень. За 2022 рік пенсії зросли на 631,06 гривень або на 15,8%.

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