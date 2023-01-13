Сколько украинцев получают пенсии более 10 тысяч гривен: данные ПФУ

Фото: пенсии свыше 10 тысяч гривен получают 776 тысяч украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)

По состоянию на 1 января 2023 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 776 328 украинцев. Это 7,3% от общего числа пенсионеров (10 687 921 человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, больше половина украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен. Размер пенсий распределяется следующим образом: до 2000 гривен - 0,6%, 69 268 человек, средняя пенсия - 1 209,22 гривен,

от 2001 до 3000 гривен - 38,1%, 4 067 57 человек, средняя пенсия - 2 443,60 гривен,

от 3001 до 4000 гривен - 23,5%, 2 515 573 человека, средняя пенсия - 3 470,22 гривен,

от 4001 до 5000 гривен - 11,4%, 1 218 845 человек, средняя пенсия - 4 457,97 гривен,

от 5001 до 10000 гривен - 19,1%, 2 040 330 человек, средняя пенсия - 6 776,34 гривен,

более 10000 гривен - 7,3%, 776 328 человек, средняя пенсия - 14 676,00 гривен.