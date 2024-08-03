Скільки українців у Німеччині та Нідерландах хочуть повернутися в Україну: дослідження

Українські біженці все більше інтегруються за кордоном і планують своє життя там на найближчі роки. Проте назавжди залишитися у країні перебування хочуть не так і багато людей.
Скільки українців у Німеччині та Нідерландах мають намір повернутися до України, РБК-Україна розповідає з посиланням на результати дослідження міграційної платформи EWL.
Міграційна платформа EWL разом з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету провели дослідження "Розкрити потенціал: громадяни України в Німеччині та Нідерландах". У березні 2024 року в обох країнах опитали по 400 повнолітніх громадян України – як біженців, так і трудових мігрантів.
Дослідження виявило, що кожен третій українець у Німеччині (32%) має намір залишитися там на кілька років. Хоча б на рік планують проживати цій країні 24% опитаних. Назавжди хочуть залишитися 8% респондентів.
У Нідерландах наміри громадян України дещо відрізняються. На кілька років залишитися планують 44% опитаних. Кожен п'ятий (21%) – хоча б на рік. А назавжди мають намір залишитися лише 6% учасників дослідження.
Водночас багато людей ще не визначилися, повертатися в Україну чи залишатися у країні перебування. У Німеччині таких 18%, у Нідерландах – 19%.
Фото: Українські біженці у Німеччині (gettyimages.com)
Серед мотивів залишитися в Німеччині респонденти вказали:
Серед причин, що спонукають залишитися в Нідерландах, громадяни України назвали:
Фото: Укранські біженці у Нідерландах (gettyimages.com)
Результати дослідження показали, що основні чинники, які спонукатимуть українців повернутися з Німеччини додому, такі:
Для українців у Нідерландах найважливішими чинниками будуть:
Учасників дослідження також запитали, чому вони не хочуть залишатися у країнах перебування. Основні чинники виявилися такими:
Інфографіка: Що заважає українцям залишатися у Німеччині та Нідерландах (надана РБК-Україна)
Інші результати дослідження виявили, що 57% громадян України в Німеччині уявляють майбутнє своїх дітей у цій країні, а 39% бачать їхнє майбутнє Україні. Проте у Нідерландах 60% респондентів бачать майбутнє своїх дітей в Україні, а 29% у поточній країні проживання.
Нагадаємо, ми писали, скільки заробляють українці в Німеччині та Нідерландах. Понад 40% наших громадян в обох країнах вирішили працевлаштовуватися, хоча раніше не мали досвіду роботи за кордоном.
Також ми розповідали, що у Нідерландах для українських біженців стане доступна важлива послуга.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.