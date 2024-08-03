UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скільки українців у Німеччині та Нідерландах хочуть повернутися в Україну: дослідження

Фото: Повернення з-за кордону (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці все більше інтегруються за кордоном і планують своє життя там на найближчі роки. Проте назавжди залишитися у країні перебування хочуть не так і багато людей.

Скільки українців у Німеччині та Нідерландах мають намір повернутися до України, РБК-Україна розповідає з посиланням на результати дослідження міграційної платформи EWL.

Скільки українців планують залишатися у Німеччині та Нідерландах у найближчі роки

Міграційна платформа EWL разом з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету провели дослідження "Розкрити потенціал: громадяни України в Німеччині та Нідерландах". У березні 2024 року в обох країнах опитали по 400 повнолітніх громадян України – як біженців, так і трудових мігрантів.

Дослідження виявило, що кожен третій українець у Німеччині (32%) має намір залишитися там на кілька років. Хоча б на рік планують проживати цій країні 24% опитаних. Назавжди хочуть залишитися 8% респондентів.

У Нідерландах наміри громадян України дещо відрізняються. На кілька років залишитися планують 44% опитаних. Кожен п'ятий (21%) – хоча б на рік. А назавжди мають намір залишитися лише 6% учасників дослідження.

Водночас багато людей ще не визначилися, повертатися в Україну чи залишатися у країні перебування. У Німеччині таких 18%, у Нідерландах – 19%.

Фото: Українські біженці у Німеччині (gettyimages.com)

Які фактори впливають на наміри залишатися за кордоном

Серед мотивів залишитися в Німеччині респонденти вказали:

  • полегшення для громадян України в державі перебування - 36%;
  • наявність родичів і друзів - 34%;
  • спрощений процес легального оформлення дозволу на проживання та роботу - 31%;
  • допомога в оплаті житла - 29%.

Серед причин, що спонукають залишитися в Нідерландах, громадяни України назвали:

  • спрощену процедуру легалізації проживання та працевлаштування - 61%;
  •  полегшення для українців - 45%;
  • покриття витрат на проживання в Нідерландах – 32%.

Фото: Укранські біженці у Нідерландах (gettyimages.com)

Що спонукатиме українців повернутися в Україну

Результати дослідження показали, що основні чинники, які спонукатимуть українців повернутися з Німеччини додому, такі:  

  • вища оплата праці та кращі умови праці в Україні – 48%;
  • перспектива вступу України до НАТО – 46%;
  • можливість возз’єднатися з родиною – 42%.

Для українців у Нідерландах найважливішими чинниками будуть:

  • покращення умов праці – 63%;
  • впровадження реформ у сфері безпеки – 41%;
  • реформи системи правосуддя – 38%.

Учасників дослідження також запитали, чому вони не хочуть залишатися у країнах перебування. Основні чинники виявилися такими:

  • бажання повернутися додому в Україну (71% у Німеччині, 53% - у Нідерландах);
  • погане знання мови країни перебування (41% у Німеччині, 47% - у Нідерландах);
  • турбота про родичів, які залишилися в Україні (37% у Німеччині, 32% - у Нідерландах).

Інфографіка: Що заважає українцям залишатися у Німеччині та Нідерландах (надана РБК-Україна)

Інші результати дослідження виявили, що 57% громадян України в Німеччині уявляють майбутнє своїх дітей у цій країні, а 39% бачать їхнє майбутнє  Україні. Проте у Нідерландах 60% респондентів бачать майбутнє своїх дітей в Україні, а 29% у поточній країні проживання.

Нагадаємо, ми писали, скільки заробляють українці в Німеччині та Нідерландах. Понад 40% наших громадян в обох країнах вирішили працевлаштовуватися, хоча раніше не мали досвіду роботи за кордоном.

Також ми розповідали, що у Нідерландах для українських біженців стане доступна важлива послуга.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News