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У країні ЄС для українських біженців стане доступна важлива послуга: деталі

Нідерланди, Амстердам, Середа 31 липня 2024 08:30
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У країні ЄС для українських біженців стане доступна важлива послуга: деталі Фото: Українці у Нідерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Нідерландах зможуть отримувати місцеві водійські права з 1 серпня 2024 року. Перед цим треба буде скласти іспити.

Досі людям з тимчасовим захистом муніципалітети відмовляли у видачі посвідчень водія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне бюро водійських прав (CBR).

Біженці з України у Нідерландах з 1 серпня 2024 року матимуть можливість отримати нідерландські водійські права. Для цього їм треба буде скласти іспит з теорії та практики водіння.

Досі для українців із тимчасовим захистом це було недоступно. Навіть після успішного іспиту з водіння муніципалітети на видавали водійські посвідчення.

За даними CBR, неможливість отримати нідерландські водійські права викликала проблеми протягом тривалого часу. Ще торік у бюро заявляли, що українці витрачали багато часу і грошей, а в результаті все одно залишалися без водійського посвідчення.

Українці із тимчасовим захистом, які мають українські водійські права, можуть і надалі ними користуватися. Навіть ті посвідчення водія, термін дії яких закінчився, залишаються дійсними на території ЄС.

У країні ЄС для українських біженців стане доступна важлива послуга: деталі

Фото: Автомобілі у Нідерландах, Амстердам (unsplash.com)

Водночас для частини українців, які раніше не мали водійських прав, тепер буде можливо отримати їх у Нідерландах.

Нагадаємо, ми писали, у скільки обійдеться отримання водійських прав у Німеччині. Подати заявку на отримання водійського посвідчення у Німеччині може будь- хто з 18 років за наявності реєстрації в цій країні.

Також ми розповыдали, у скільки українців планують майбутнє дітей у Німеччині та Нідерландах. У Нідерландах 61% громадян України декларують, що мають роботу.

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Водійське посвідчення
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